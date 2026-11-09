Murió tercer integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta tras accidente de tránsito

La confirmación del deceso de Radamel Uribe Navarro se conoció tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Alta Complejidad de Valledupar luego de un periodo de hospitalización que la cobertura detalla en días posteriores al impacto inicial. El trágico suceso vial ocurrió específicamente el 26 de octubre en Bosconia, departamento del Cesar, involucrando a un autobús en el que se movilizaban los músicos y consolidándose como un hecho de profundo impacto para el género vallenato según los registros informativos.

La confirmación oficial del fallecimiento fue difundida públicamente por el mánager de la agrupación, Esteban Bolaño, a través de su cuenta de Instagram, mientras que figuras del medio como Poncho Zuleta expresaron mensajes de despedida y la cobertura noticiosa documentó las reacciones de Kbeto Zuleta ante la pérdida de sus compañeros. Diversos medios nacionales y regionales, entre ellos El Pilón, El Tiempo, Noticias Caracol, RED+ Noticias y Caracol Radio, han cubierto de manera amplia las exequias, el dolor de los familiares y los rostros de los músicos afectados por este siniestro vial que sigue enlutando a la industria musical.

Los detalles específicos sobre las causas exactas del accidente de bus y el estado de salud actual de otros posibles heridos no han sido especificados en las actualizaciones recientes provistas por los medios de comunicación.