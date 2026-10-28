Cantante 'Kbeto' Zuleta sufre amputación en trágico accidente carretero: autobús cae a río

El cantante Kbeto Zuleta continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla, a donde fue trasladado en un avión medicalizado tras sufrir un grave accidente vial en el que el autobús de su agrupación cayó a un río. El siniestro, ocurrido en el departamento del Cesar, dejó un saldo luctuoso que incluyó el fallecimiento de los músicos Harold Santana y Geovanny Lobo, cuyos restos fueron despedidos en Valledupar. Medios como El Colombiano, El Tiempo, Revista Semana y ELHERALDO.CO han documentado las exequias de los integrantes, el informe de inspección del vehículo involucrado y la presencia de dos perros en la escena.

La cobertura periodística detalla además los testimonios de sobrevivientes, entre ellos el bajista de la agrupación y la senadora Claudia Zuleta, quienes han compartido relatos sobre el rescate, los procedimientos médicos de emergencia y la evolución de los heridos. Por su parte, el artista Poncho Zuleta se pronunció públicamente para pedir oraciones por su hijo y anunció la reprogramación de sus propios compromisos musicales. La información disponible muestra divergencias en cuanto a los detalles específicos sobre las causas exactas que provocaron que el autobús cayera al cauce del río Ariguaní, limitándose las notas informativas actuales a reportar el hecho sin profundizar en una investigación pericial oficial concluida.

Asimismo, los reportes médicos varían en la cantidad de intervenciones quirúrgicas detalladas, manteniendo un enfoque central en el parte oficial de la familia y de los centros asistenciales. Las próximas coberturas dependerán de los comunicados médicos emitidos desde la Clínica Iberoamérica sobre el estado de salud de Kbeto Zuleta, así como de las decisiones que tomen sus familiares respecto a la agenda artística y las investigaciones oficiales sobre el estado del autobús.