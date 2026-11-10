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Corte Suprema deberá enviarle informe a la JEP sobre señalamientos a la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe

La Corte Suprema debe entregar a la JEP un informe sobre los señalamientos contra la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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  • Clave informativa: Corte Suprema deberá enviarle informe a la JEP sobre señalamientos a la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe
  • Punto central: La Corte Suprema debe entregar a la JEP un informe sobre los señalamientos contra la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
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El resumen

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Corte Suprema para que aclare si la exsenadora Sandra Ramírez tiene algún nexo con el asesinato del exministro y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La solicitud obliga al alto tribunal a remitir la información que obre en su poder sobre los señalamientos que recaen sobre la excongresista, integrante del partido Comunes surgido del acuerdo de paz con las FARC.

La FM, Minuto30, El Tiempo, Blu Radio y Revista Semana coinciden en que la JEP pidió formalmente el informe a la Sala de Instrucción de la Corte. Los medios destacan que el trámite surge en el marco de la investigación por el magnicidio de Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2024, y que la compulsión de copias busca establecer si existen elementos para vincular a Ramírez al proceso o si los señalamientos carecen de fundamento.

Queda por definir el plazo que tiene la Corte para entregar el informe y si la JEP asumirá competencia sobre los hechos o devolverá el expediente a la justicia ordinaria. La decisión marcará el rumbo judicial de una exsenadora con inmunidad y de una investigación que sigue bajo reserva.

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Respuestas rápidas

¿Qué pidió exactamente la JEP a la Corte Suprema?

La JEP compulsó copias para que la Corte Suprema envíe un informe con la información que tenga sobre los señalamientos contra la exsenadora Sandra Ramírez en relación con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

¿Por qué la JEP interviene en este caso?

Porque Sandra Ramírez, como exintegrante de las FARC y firmante del acuerdo de paz, tiene estatus ante la JEP, que debe verificar si los hechos guardan relación con el conflicto armado o si corresponde a la justicia ordinaria.

¿Qué pasa después de que la Corte entregue el informe?

La JEP evaluará el material para decidir si asume competencia, solicita más pruebas o devuelve el expediente a la justicia ordinaria; los plazos y los próximos pasos procesales no han sido divulgados.

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JEP Corte Suprema Sandra Ramírez Miguel Uribe Turbay magnicidio Comunes

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