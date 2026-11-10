Corte Suprema deberá enviarle informe a la JEP sobre señalamientos a la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe
La Corte Suprema debe entregar a la JEP un informe sobre los señalamientos contra la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
- Clave informativa: Corte Suprema deberá enviarle informe a la JEP sobre señalamientos a la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe
- Punto central: La Corte Suprema debe entregar a la JEP un informe sobre los señalamientos contra la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Corte Suprema para que aclare si la exsenadora Sandra Ramírez tiene algún nexo con el asesinato del exministro y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La solicitud obliga al alto tribunal a remitir la información que obre en su poder sobre los señalamientos que recaen sobre la excongresista, integrante del partido Comunes surgido del acuerdo de paz con las FARC.
La FM, Minuto30, El Tiempo, Blu Radio y Revista Semana coinciden en que la JEP pidió formalmente el informe a la Sala de Instrucción de la Corte. Los medios destacan que el trámite surge en el marco de la investigación por el magnicidio de Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2024, y que la compulsión de copias busca establecer si existen elementos para vincular a Ramírez al proceso o si los señalamientos carecen de fundamento.
Queda por definir el plazo que tiene la Corte para entregar el informe y si la JEP asumirá competencia sobre los hechos o devolverá el expediente a la justicia ordinaria. La decisión marcará el rumbo judicial de una exsenadora con inmunidad y de una investigación que sigue bajo reserva.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 52 min.
Cobertura (5)
- JEP pide a la Corte información sobre Sandra Ramírez por magnicidio de Miguel Uribe La FM · hace 4 h
- JEP compulsó copias por posible nexo de Sandra Ramírez con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay Minuto30 · hace 4 h
- Corte Suprema envió a la JEP información sobre Sandra Ramírez en investigación por magnicidio de Miguel Uribe Turbay El Tiempo · hace 4 h
- JEP pide a la Corte Suprema aclarar si Sandra Ramírez está vinculada al crimen de Miguel Uribe Blu Radio · hace 4 h
- Corte Suprema deberá enviarle informe a la JEP sobre señalamientos a la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio de Miguel Uribe Revista Semana · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué pidió exactamente la JEP a la Corte Suprema?
La JEP compulsó copias para que la Corte Suprema envíe un informe con la información que tenga sobre los señalamientos contra la exsenadora Sandra Ramírez en relación con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
¿Por qué la JEP interviene en este caso?
Porque Sandra Ramírez, como exintegrante de las FARC y firmante del acuerdo de paz, tiene estatus ante la JEP, que debe verificar si los hechos guardan relación con el conflicto armado o si corresponde a la justicia ordinaria.
¿Qué pasa después de que la Corte entregue el informe?
La JEP evaluará el material para decidir si asume competencia, solicita más pruebas o devuelve el expediente a la justicia ordinaria; los plazos y los próximos pasos procesales no han sido divulgados.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Destapan millonarios gastos de la JEP en tiquetes, viajes, viáticos, arriendos y nómina. Las cifras son impresionantes: “Es absurdo”
Destapan millonarios gastos de la JEP en arriendos, viajes y nómina, generando fuertes cuestionamientos.
Marbelle publicó foto y arremetió contra Petro tras asegurar que nadie de la oposición murió en su gobierno: “Los mandaron a eliminar”
María Claudia Tarazona reacciona con fuertes críticas a Gustavo Petro tras afirmaciones sobre la seguridad de la oposición en su gobierno.
En firme llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por presunta corrupción electoral en el caso de Aida Merlano
La Corte Suprema de Justicia ratificó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por presuntos delitos electorales vinculados a Aida Merlano.
Otty Patiño confirma muerte de ‘Zarco Aldinever’, señalado de ordenar asesinato de Miguel Uribe
El gobierno colombiano confirma la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’, señalado de ordenar el asesinato de Miguel Uribe.
Mundial 2026: Katia Itzel García estará en el partido de Argentina contra Cabo Verde
Tensión y hitos arbitrales marcan el encuentro entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026.
Exjefes de las Farc anuncian que acatarán la sanción de la JEP, pero revisarán el fallo con su equipo de defensa
La JEP deja en firme sus dos primeras sentencias contra la última cúpula de las Farc y exmilitares colombianos.