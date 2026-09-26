Destapan millonarios gastos de la JEP en tiquetes, viajes, viáticos, arriendos y nómina. Las cifras son impresionantes: “Es absurdo”
Destapan millonarios gastos de la JEP en arriendos, viajes y nómina, generando fuertes cuestionamientos.
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El resumen
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un escándalo tras revelarse millonarios gastos que incluyen tiquetes, viáticos, nómina y un arriendo de 41.176 millones de pesos por el edificio Torre Squadra, pagado durante ocho años, según detallan medios como Pulzo, El Tiempo, NTN24 y Revista Semana. La cobertura señala que la entidad ha gastado casi 4 billones de pesos y suma más de 75 viajes internacionales de magistrados y funcionarios.
Ante estas cifras, se han emitido calificaciones de escozor y expresiones sobre lo absurdo de la situación, destacando además que solo se registra una sentencia en firme contra las Farc. Los cuestionamientos recaen directamente sobre la gestión financiera y los resultados de la JEP, afectando la percepción pública y generando reacciones en el ámbito legislativo, donde una senadora cuestionó el balance de las decisiones tomadas por la jurisdicción.
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Cobertura (5)
- Destapan escándalo en la JEP por millonarios gastos en tiquetes, viajes, viáticos y más Pulzo · hace 4 h
- La historia detrás de la Torre Squadra, el edificio de $41.176 millones que la JEP lleva ocho años pagando en arriendo El Tiempo · hace 4 h
- JEP bajo cuestionamientos por más de 75 viajes internacionales de magistrados y funcionarios Agencia de Periodismo Investigativo · hace 4 h
- Da escozor: senadora dice que solo una sentencia en firme de la JEP, que gastó casi 4 billones de pesos, es contra las Farc NTN24 · hace 4 h
- Destapan millonarios gastos de la JEP en tiquetes, viajes, viáticos, arriendos y nómina. Las cifras son impresionantes: “Es absurdo” Revista Semana · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué gastos de la JEP han sido revelados recientemente?
La cobertura destaca millonarios gastos en tiquetes, viajes internacionales, viáticos, nómina y pagos de arriendo como el del edificio Torre Squadra.
¿Cuáles medios han reportado sobre estos cuestionamientos a la JEP?
Los informes provienen de Pulzo, El Tiempo, Agencia de Periodismo Investigativo, NTN24 y Revista Semana.
¿Qué observaciones se han hecho sobre las sentencias de la JEP?
Una senadora señaló que solo existe una sentencia en firme en contra de las Farc, a pesar de los recursos gastados.
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