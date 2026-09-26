Destapan millonarios gastos de la JEP en tiquetes, viajes, viáticos, arriendos y nómina. Las cifras son impresionantes: “Es absurdo”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un escándalo tras revelarse millonarios gastos que incluyen tiquetes, viáticos, nómina y un arriendo de 41.176 millones de pesos por el edificio Torre Squadra, pagado durante ocho años, según detallan medios como Pulzo, El Tiempo, NTN24 y Revista Semana. La cobertura señala que la entidad ha gastado casi 4 billones de pesos y suma más de 75 viajes internacionales de magistrados y funcionarios.

Ante estas cifras, se han emitido calificaciones de escozor y expresiones sobre lo absurdo de la situación, destacando además que solo se registra una sentencia en firme contra las Farc. Los cuestionamientos recaen directamente sobre la gestión financiera y los resultados de la JEP, afectando la percepción pública y generando reacciones en el ámbito legislativo, donde una senadora cuestionó el balance de las decisiones tomadas por la jurisdicción.