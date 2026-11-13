El anuncio de Bizarrap al ganar un Grammy Latino que sorprendió a todos sus fanáticos: "Está llegando a su fin"
Bizarrap sorprendió al anunciar el final de sus conocidas Music Sessions tras ganar un Grammy Latino.
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Respuestas rápidas
¿Qué anunció Bizarrap?
Anunció que sus famosas Music Sessions están llegando a su fin.
¿Dónde hizo el anuncio?
Lo dio a conocer tras ganar un Grammy Latino.
¿Qué otros temas se cubrieron junto con el anuncio?
La cobertura también incluyó el reconocimiento a Santi Alvarado en los Latin Grammy y el mensaje de Gerardo Zamora.
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El resumen
Bizarrap comunicó que las BZRP Music Sessions están llegando a su fin durante su participación en los Latin Grammy, una revelación que generó sorpresa entre sus seguidores. La información sobre este anuncio fue difundida por medios como Yahoo, Milenio y La Nación, destacando las declaraciones del productor argentino sobre el cierre de este ciclo musical que ha marcado su trayectoria reciente.
Por el momento, los reportes periodísticos no especifican la fecha exacta en la que se publicará la última sesión ni los motivos específicos detrás de esta decisión anunciada en Las Vegas.
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Cobertura (6)
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