El anuncio de Bizarrap al ganar un Grammy Latino que sorprendió a todos sus fanáticos: "Está llegando a su fin"

Bizarrap sorprendió al anunciar el final de sus conocidas Music Sessions tras ganar un Grammy Latino.

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La cobertura también incluyó el reconocimiento a Santi Alvarado en los Latin Grammy y el mensaje de Gerardo Zamora.

Anunció que sus famosas Music Sessions están llegando a su fin.

🌍 Propagación entre idiomas

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🇪🇸 Espanol 13 nov, 11:09 UTC 🇧🇷 Portugues 13 nov, 02:57 UTC · G1

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