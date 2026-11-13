CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J y Rosalía entre ganadores del Latin Grammy 2026: Lista completa (Actualizando)

Posteriormente, reportios de medios como Telemundo Miami, Chicago Tribune y Billboard ampliaron los detalles sobre los galardonados de la noche. La española Rosalía sobresale al obtener seis premios, compartiendo lista de ganadores con figuras como Edgar Barrera, Milo J, CA7RIEL, Paco Amoroso y Jorge Drexler.

Las publicaciones también documentaron momentos exclusivos fuera de la transmisión televisiva principal, mientras la cobertura actual continúa actualizando la lista completa de galardones.