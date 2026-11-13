CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J y Rosalía entre ganadores del Latin Grammy 2026: Lista completa (Actualizando)
Rosalía conquista seis premios en los Latin Grammy 2026, destacándose junto a otros ganadores.
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El resumen
Posteriormente, reportios de medios como Telemundo Miami, Chicago Tribune y Billboard ampliaron los detalles sobre los galardonados de la noche. La española Rosalía sobresale al obtener seis premios, compartiendo lista de ganadores con figuras como Edgar Barrera, Milo J, CA7RIEL, Paco Amoroso y Jorge Drexler.
Las publicaciones también documentaron momentos exclusivos fuera de la transmisión televisiva principal, mientras la cobertura actual continúa actualizando la lista completa de galardones.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos premios ganó Rosalía en los Latin Grammy 2026?
La artista española conquistó un total de seis premios durante la ceremonia.
¿Qué otros artistas figuran entre los ganadores mencionados?
La cobertura señala a Edgar Barrera, Milo J, CA7RIEL, Paco Amoroso y Jorge Drexler entre los premiados.
¿Qué aspectos adicionales cubrieron los medios sobre el evento?
Los reportes incluyeron los estilismos de la alfombra roja y cinco momentos que no se vieron en la televisión.
Cobertura (4)
- 5 cosas que no viste en la TV durante los Latin Grammys 2026 Billboard · hace 4 h
- La española Rosalía conquista los Latin Grammy con seis premios Telemundo Miami (51) · hace 4 h
- Rosalía, Edgar Barrera y Milo J ganan en los Latin Grammy Chicago Tribune · hace 4 h
- Todos los ‘looks’ de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 | Fotos | Moda EL PAÍS · hace 7 h
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