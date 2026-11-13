Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de la alfombra roja

La ceremonia entregó sus galardones el 12 de noviembre en Buenos Aires. Luis Novaresio recibió el premio principal y vinculó su discurso a la diversidad citando al papa León y la Marcha del Orgullo, según Infobae. Ariel Tarico fue el más premiado de la velada con dos estatuillas, informó Clarín.

Cadena 3 resumió los destacados de la noche, mientras La Opinión Austral recogió la reacción de los nominados de Crónica TV, Germán "Pampa" Mónaco y Liliana Caruso. La Nación centró su cobertura en los looks de la alfombra roja. La cobertura se reparte entre el resultado artístico y la dimensión mediática del evento.

Clarín y Cadena 3 priorizan el palmarés y los momentos destacados; Infobae amplifica la declaración política de Novaresio; La Opinión Austral da voz a los nominados de un canal de noticias; La Nación deriva hacia la crónica de moda. No hay discrepancias en los ganadores, pero el foco editorial diverge: premiación dura versus repercusión simbólica versus estilo. Queda por ver si los discursos y la distribución de premios influyen en la agenda de los canales ganadores durante las próximas semanas, y si la mención del papa León y la Marcha del Orgullo genera réplicas en otros espacios televisivos.