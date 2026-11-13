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Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de la alfombra roja

Los Martín Fierro de Cable 2026 coronaron a Luis Novaresio y Ariel Tarico en una noche que mezcló premiaciones, moda y declaraciones políticas en Buenos Aires.

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El resumen

La ceremonia entregó sus galardones el 12 de noviembre en Buenos Aires. Luis Novaresio recibió el premio principal y vinculó su discurso a la diversidad citando al papa León y la Marcha del Orgullo, según Infobae. Ariel Tarico fue el más premiado de la velada con dos estatuillas, informó Clarín.

Cadena 3 resumió los destacados de la noche, mientras La Opinión Austral recogió la reacción de los nominados de Crónica TV, Germán &quot;Pampa&quot; Mónaco y Liliana Caruso. La Nación centró su cobertura en los looks de la alfombra roja. La cobertura se reparte entre el resultado artístico y la dimensión mediática del evento.

Clarín y Cadena 3 priorizan el palmarés y los momentos destacados; Infobae amplifica la declaración política de Novaresio; La Opinión Austral da voz a los nominados de un canal de noticias; La Nación deriva hacia la crónica de moda. No hay discrepancias en los ganadores, pero el foco editorial diverge: premiación dura versus repercusión simbólica versus estilo. Queda por ver si los discursos y la distribución de premios influyen en la agenda de los canales ganadores durante las próximas semanas, y si la mención del papa León y la Marcha del Orgullo genera réplicas en otros espacios televisivos.

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Respuestas rápidas

¿Quién ganó el Martín Fierro de Cable principal?

Luis Novaresio recibió el premio principal de la noche.

¿Cuál fue el más premiado?

Ariel Tarico obtuvo dos estatuillas, siendo el más galardonado.

¿Qué dijo Novaresio en su discurso?

Vinculó el premio a la diversidad mencionando al papa León y la Marcha del Orgullo.

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