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En fotos: de Ariana Grande con su nuevo novio en la alfombra roja a Ben Stiller en familia y Ana de Armas enamorada

Ariana Grande confirma su relación con Ricky Álvarez en la premiere de su película, acaparando la atención en una alfombra roja compartida con Ben Stiller y Ana de Armas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
  • Clave informativa: En fotos: de Ariana Grande con su nuevo novio en la alfombra roja a Ben Stiller en familia y Ana de Armas enamorada
  • Punto central: Ariana Grande confirma su relación con Ricky Álvarez en la premiere de su película, acaparando la atención en una alfombra roja compartida con Ben Stiller y Ana de Armas.
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El resumen

La artista posó por primera vez en una alfombra roja junto a su pareja, oficializando así su segunda oportunidad sentimental tras su noviazgo anterior. La cobertura coincide en destacar la aparición conjunta como el momento central del evento, aunque los medios difieren en el enfoque: Cadena 100 y La Vanguardia subrayan la &#039;oficialización&#039; y &#039;segunda oportunidad&#039;, EL PAÍS enfatiza el &#039;regreso a los focos&#039; y la &#039;primera vez&#039; en público, mientras MUNDIARIO se limita a constatar la llegada acompañada.

La Nación enmarca la noticia dentro de una galería fotográfica que incluye a Ben Stiller en familia y a Ana de Armas, situando a Grande como uno de varios focos de atención. No se reportan contradicciones factuales entre las fuentes; todas sitúan el evento en la premiere de la película de Grande y confirman la presencia de Álvarez.

La relación queda así visibilizada públicamente sin declaraciones adicionales por parte de los protagonistas, según la información disponible.

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Respuestas rápidas

¿Quién es Ricky Álvarez?

La cobertura lo identifica como la pareja actual de Ariana Grande y menciona que es su 'segunda oportunidad', lo que sugiere una relación previa, pero no ofrece detalles biográficos adicionales.

¿Qué película se estrenaba en la alfombra roja?

El evento correspondía al estreno de 'Ahora los suegros son ellos', la nueva película de Ariana Grande.

¿Hubo declaraciones de la pareja en el evento?

Los titulares y la cobertura disponible no recogen declaraciones públicas de Grande ni de Álvarez durante la premiere; el foco está en su aparición conjunta y las fotografías.

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