En fotos: de Ariana Grande con su nuevo novio en la alfombra roja a Ben Stiller en familia y Ana de Armas enamorada

La artista posó por primera vez en una alfombra roja junto a su pareja, oficializando así su segunda oportunidad sentimental tras su noviazgo anterior. La cobertura coincide en destacar la aparición conjunta como el momento central del evento, aunque los medios difieren en el enfoque: Cadena 100 y La Vanguardia subrayan la 'oficialización' y 'segunda oportunidad', EL PAÍS enfatiza el 'regreso a los focos' y la 'primera vez' en público, mientras MUNDIARIO se limita a constatar la llegada acompañada.

La Nación enmarca la noticia dentro de una galería fotográfica que incluye a Ben Stiller en familia y a Ana de Armas, situando a Grande como uno de varios focos de atención. No se reportan contradicciones factuales entre las fuentes; todas sitúan el evento en la premiere de la película de Grande y confirman la presencia de Álvarez.

La relación queda así visibilizada públicamente sin declaraciones adicionales por parte de los protagonistas, según la información disponible.