Bruce Springsteen aún culpa a Steven Spielberg por cargarse uno de sus pasatiempos favoritos con ‘Tiburón’: “¿Por qué un buen hombre haría eso?"

5 medios informan sobre las declaraciones de Bruce Springsteen respecto al impacto cultural de la película 'Tiburón' en la costa de Nueva Jersey. El músico sostiene que la producción cinematográfica acabó con el pasatiempo del baño nocturno y el nado sin ropa que practicaba en la zona.

Las coberturas de MUNDIARIO, MARCA, EL PAÍS, MariskalRock.com e Infobae recogen las palabras del artista sobre este perjuicio a sus hábitos favoritos. La información detalla que el cantante cuestiona los motivos detrás de la realización de la película con la interrogante sobre por qué un hombre agradable cometería tal acto.