Selección Colombia vs. Paraguay: esta sería la formación titular para el amistoso de la fecha Fifa y los cambios que plantería Néstor Lorenzo
Una derrota ante Paraguay deja dudas en la nueva prueba del técnico Néstor Lorenzo en Nueva Jersey.
- Clave informativa: Selección Colombia vs. Paraguay: esta sería la formación titular para el amistoso de la fecha Fifa y los cambios que plantería Néstor Lorenzo
- Punto central: Una derrota ante Paraguay deja dudas en la nueva prueba del técnico Néstor Lorenzo en Nueva Jersey.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 41 calculada a partir de 22 fuentes informativas y 35 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
La Selección Colombia cayó frente a Paraguay en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA disputado en Nueva Jersey, según la cobertura de ESPN Deportes y otros medios internacionales. El encuentro sirvió como una prueba para el recambio generacional y la búsqueda de alternativas tácticas por parte del cuerpo técnico, incluyendo una alineación con tres defensores en el fondo y un once renovado sin la presencia de James Rodríguez.
Durante la previa, el entrenador Néstor Lorenzo se refirió al proceso actual al señalar que el equipo se encuentra en una etapa de construcción, mientras que el estratega rival Gustavo Alfaro comparó a la selección cafetera con un "Frankenstein". Los reportes de prensa y las plataformas de transmisión detallaron las opciones de canales de TV y streaming para seguir el minuto a minuto del encuentro internacional en vivo.
La cobertura actual no especifica los detalles sobre los próximos rivales oficiales de la selección para el resto del año 2026, dejando abierta la incógnita sobre la continuidad de este proceso de formación.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 44 min.
Cobertura (30)
- Por dónde pasan Colombia vs. Paraguay y qué canal lo transmite en vivo La Nación · hace 1 d
- Colombia vs. Paraguay: siga acá el minuto a minuto del segundo amistoso de la Selección en esta fecha Fifa El Tiempo · hace 1 d
- Colombia pierde con Paraguay en prueba de Lorenzo con tres en el fondo ESPN Deportes · hace 1 d
- Gustavo Alfaro sorprendió al comparar a la Selección Colombia con “Frankenstein” Yahoo · hace 1 d
- Colombia vs. Paraguay en vivo online: Amistoso Internacional, en directo colombia.as.com · hace 1 d
- Todo listo para el partido contra Paraguay, ¿cómo formaría la Selección Colombia en Nueva Jersey? El Colombiano · hace 1 d
- Colombia vs. Paraguay: siga acá el minuto a minuto del segundo amistoso de la Selección en esta fecha Fifa El Tiempo · hace 1 d
- Todo listo para el partido contra Paraguay, ¿cómo formaría la Selección Colombia en Nueva Jersey? es-us.noticias.yahoo.com · hace 1 d
- Selección Colombia vs. Paraguay: esta es la formación titular de Néstor Lorenzo para el duelo amistoso en Nueva Jersey eltiempo.com · hace 1 d
- "Un Frankenstein": la insólita definición de Gustavo Alfaro sobre la Selección Colombia MARCA · hace 1 d
- ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Estos son los partidos que le quedan en 2026 El Tiempo · hace 1 d
- Colombia vs. Paraguay: nueva prueba para el recambio de Lorenzo espndeportes.espn.com · hace 1 d
- Sin James Rodríguez, Colombia busca otro 10 que tome las riendas de la selección y la vuelva a enamorar El Nuevo Herald · hace 1 d
- A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Paraguay y dónde ver EN VIVO en TV noticiascaracol.com · hace 1 d
- Lorenzo: «Colombia está en una etapa de construcción» Diario La Tribuna · hace 1 d
- Néstor Lorenzo y el reto de subir la temperatura en el partido de la Selección Colombia El Espectador · hace 1 d
- Alineación posible de la Selección Colombia hoy contra Paraguay en el amistoso FIFA AS Colombia · hace 1 d
- Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente” Infobae · hace 1 d
- Dónde y cómo ver en vivo y gratis Colombia vs. Paraguay hoy: TV y streaming online del amistoso internacional en Nueva Jersey Yahoo · hace 1 d
- Colombia vs Paraguay: hora, fecha, sede y palmeirenses convocados OneFootball · hace 1 d
- Gustavo Alfaro realizó una llamativa comparación para definir a la Selección Colombia: “Como una especie de... bolavip.com · hace 1 d
- Colombia, con once renovado, a mostrar juego y rebeldía: Paraguay, el segundo rival en el nuevo camino después del Mundial El Tiempo · hace 1 d
- Colombia tendrá un duro examen ante la rocosa Paraguay laopinion.co · hace 1 d
- Colombia vs. Paraguay: posibles alineaciones y XI iniciales para el partido amistoso MARCA · hace 1 d
- Lorenzo habló de Rengifo, los arqueros y los cambios de Colombia vs. Paraguay ESPN Deportes · hace 1 d
- "Tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado": Néstor Lorenzo El Espectador · hace 1 d
- Lorenzo dice que Colombia está en una "etapa de construcción" La Nación · hace 1 d
- Néstor Lorenzo asegura que su relación con los hinchas colombianos es muy buena: “Estupenda” Revista Semana · hace 1 d
- Gustavo Alfaro comparó a la Selección Colombia con 'Frankenstein' previo al amistoso en Estados Unidos El Tiempo · hace 1 d
- Lorenzo prueba nuevos jugadores y busca el relevo sin James ni Quintero Infobae · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué resultado dejó el partido entre Colombia y Paraguay?
La cobertura de ESPN Deportes indica que la Selección Colombia perdió ante Paraguay en el amistoso disputado en Nueva Jersey.
¿Qué aspectos destacaron los entrenadores antes y después del duelo?
Néstor Lorenzo afirmó que Colombia está en una etapa de construcción y probó un esquema con tres defensores, mientras que Gustavo Alfaro comparó al combinado colombiano con "Frankenstein".
¿Dónde se jugó el amistoso internacional?
El encuentro se llevó a cabo en Nueva Jersey, como parte de la fecha FIFA.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
GOL Caracol transmitió el partido Colombia 0-1 Paraguay por amistoso FIFA 2026
La Selección Colombia cayó ante Paraguay en un amistoso FIFA transmitido por GOL Caracol, marcando el inicio de nuevos ensayos tácticos.
Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en vivo: transmisión por Copa Davis 2026
Perú avanza en la Copa Davis tras los encuentros disputados en Lima.
Convocatoria oficial de Colombia para amistosos: inicia era post James
La Selección Colombia anunció su convocatoria oficial con quince cambios y caras nuevas para la fecha FIFA.
James Rodríguez anunciaría su retiro de la Selección Colombia: bombazo
La ausencia prolongada de James Rodríguez y su posible retiro sacuden a la Selección Colombia
Gustavo Puerta estaría definiendo salida de Racing: gusta un equipo
Olympiacos oferta 16 millones por el volante de Colombia mientras Puerta decide su salida de Racing
Anuncio oficial de Néstor Lorenzo y James Rodríguez: su mensaje llena de orgullo a Colombia
Una campaña conjunta de música, deporte y solidaridad se extiende a Colombia, culminando en el mensaje de orgullo de Néstor Lorenzo y James Rodríguez.