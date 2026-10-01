Selección Colombia vs. Paraguay: esta sería la formación titular para el amistoso de la fecha Fifa y los cambios que plantería Néstor Lorenzo

La Selección Colombia cayó frente a Paraguay en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA disputado en Nueva Jersey, según la cobertura de ESPN Deportes y otros medios internacionales. El encuentro sirvió como una prueba para el recambio generacional y la búsqueda de alternativas tácticas por parte del cuerpo técnico, incluyendo una alineación con tres defensores en el fondo y un once renovado sin la presencia de James Rodríguez.

Durante la previa, el entrenador Néstor Lorenzo se refirió al proceso actual al señalar que el equipo se encuentra en una etapa de construcción, mientras que el estratega rival Gustavo Alfaro comparó a la selección cafetera con un "Frankenstein". Los reportes de prensa y las plataformas de transmisión detallaron las opciones de canales de TV y streaming para seguir el minuto a minuto del encuentro internacional en vivo.

La cobertura actual no especifica los detalles sobre los próximos rivales oficiales de la selección para el resto del año 2026, dejando abierta la incógnita sobre la continuidad de este proceso de formación.