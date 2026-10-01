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Selección Colombia vs. Paraguay: esta sería la formación titular para el amistoso de la fecha Fifa y los cambios que plantería Néstor Lorenzo

Una derrota ante Paraguay deja dudas en la nueva prueba del técnico Néstor Lorenzo en Nueva Jersey.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Selección Colombia vs. Paraguay: esta sería la formación titular para el amistoso de la fecha Fifa y los cambios que plantería Néstor Lorenzo
  • Punto central: Una derrota ante Paraguay deja dudas en la nueva prueba del técnico Néstor Lorenzo en Nueva Jersey.
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El resumen

La Selección Colombia cayó frente a Paraguay en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA disputado en Nueva Jersey, según la cobertura de ESPN Deportes y otros medios internacionales. El encuentro sirvió como una prueba para el recambio generacional y la búsqueda de alternativas tácticas por parte del cuerpo técnico, incluyendo una alineación con tres defensores en el fondo y un once renovado sin la presencia de James Rodríguez.

Durante la previa, el entrenador Néstor Lorenzo se refirió al proceso actual al señalar que el equipo se encuentra en una etapa de construcción, mientras que el estratega rival Gustavo Alfaro comparó a la selección cafetera con un &quot;Frankenstein&quot;. Los reportes de prensa y las plataformas de transmisión detallaron las opciones de canales de TV y streaming para seguir el minuto a minuto del encuentro internacional en vivo.

La cobertura actual no especifica los detalles sobre los próximos rivales oficiales de la selección para el resto del año 2026, dejando abierta la incógnita sobre la continuidad de este proceso de formación.

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Cobertura (30)

Respuestas rápidas

¿Qué resultado dejó el partido entre Colombia y Paraguay?

La cobertura de ESPN Deportes indica que la Selección Colombia perdió ante Paraguay en el amistoso disputado en Nueva Jersey.

¿Qué aspectos destacaron los entrenadores antes y después del duelo?

Néstor Lorenzo afirmó que Colombia está en una etapa de construcción y probó un esquema con tres defensores, mientras que Gustavo Alfaro comparó al combinado colombiano con "Frankenstein".

¿Dónde se jugó el amistoso internacional?

El encuentro se llevó a cabo en Nueva Jersey, como parte de la fecha FIFA.

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Selección Colombia Paraguay Néstor Lorenzo Gustavo Alfaro Nueva Jersey

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