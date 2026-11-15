Kayla Harrison se corona campeona de la UFC tras vencer a Amanda Nunes

Kayla Harrison se coronó campeona y retuvo el título de las 135 libras en el evento UFC 334 tras vencer a Amanda Nunes mediante una sumisión en una pelea descrita como histórica por el trono de las artes marciales mixtas femeninas. La cobertura de medios como Récord, MARCA, Los Angeles Times y Primera Hora detalla que la cartelera también incluyó la victoria de Ciryl Gane sobre Josh Hokit, además de entrevistas en el octágono vinculadas a la plataforma Polymarket.

Los reportes actuales se limitan a confirmar los resultados de los combates sin especificar los detalles sobre los planes futuros de las atletas para la defensa de los títulos.