Kayla Harrison se corona campeona de la UFC tras vencer a Amanda Nunes
Kayla Harrison se corona campeona tras someter a Amanda Nunes en UFC 334.
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El resumen
Kayla Harrison se coronó campeona y retuvo el título de las 135 libras en el evento UFC 334 tras vencer a Amanda Nunes mediante una sumisión en una pelea descrita como histórica por el trono de las artes marciales mixtas femeninas. La cobertura de medios como Récord, MARCA, Los Angeles Times y Primera Hora detalla que la cartelera también incluyó la victoria de Ciryl Gane sobre Josh Hokit, además de entrevistas en el octágono vinculadas a la plataforma Polymarket.
Los reportes actuales se limitan a confirmar los resultados de los combates sin especificar los detalles sobre los planes futuros de las atletas para la defensa de los títulos.
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Cobertura (5)
- UFC 334: Kayla Harrison somete a Amanda Nunes y Ciryl Gane vence a Josh Hokit en una noche histórica Récord · hace 5 h
- Nunes vs Harrison, una pelea histórica por el trono de las MMA femeninas MARCA · hace 5 h
- Polymarket UFC 334 Harrison: Entrevista Octágono UFCESPANOL.com · hace 5 h
- Kayla Harrison somete a Amanda Nunes y retiene título de 135 libras en UFC 334 Los Angeles Times · hace 5 h
- Kayla Harrison se corona campeona de la UFC tras vencer a Amanda Nunes Primera Hora · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién ganó la pelea principal en UFC 334?
Kayla Harrison venció a Amanda Nunes por sumisión.
¿Qué título estaba en juego?
El campeonato de 135 libras.
¿Qué otro resultado destaca en el evento?
Ciryl Gane venció a Josh Hokit.
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