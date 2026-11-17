Inversores presentaron una demanda colectiva contra Intel alegando que la empresa ocultó el deterioro de la demanda de computadoras personales, lo que provocó una caída del 28,6% en el valor de sus acciones, según Infobae y Yahoo. La acción legal sostiene que la falta de transparencia sobre la crisis del sector indujo a error a los accionistas antes del desplome bursátil.

La cobertura de IDNFinancials y Benzinga España coincide en que la demanda acusa a Intel de no revelar a tiempo la magnitud del debilitamiento del mercado de PC. TradingKey añade contexto técnico: el título perdió un 7% adicional en la sesión más reciente, probando el soporte de los 50 dólares, con riesgo de una corrección mayor si ese nivel cede.

El proceso judicial está en fase inicial y la cotización permanece bajo presión vendedora mientras el mercado evalú la exposición legal y la evolución real de la demanda de semiconductores para PC.