Infobae informó primero que una ola de ventas hundió al Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq tras la salida de Jensen Huang como CEO de Nvidia, vinculando el desplome directamente al cambio de liderazgo en el mayor fabricante de chips de IA. Clarín y FXStreet ampliaron el foco al nerviosismo general en torno al sector de inteligencia artificial: Clarín señala que Wall Street fue golpeada por la incertidumbre macro sobre IA, mientras FXStreet detalla que las acciones de semiconductores arrastraron al Nasdaq a mínimos de una semana.

Yahoo Finance y Revista ADVFN sitên el contexto en pruebas clave próximas de Nvidia y Anthropic, y en futuros que anticipaban apertura negativa por la incertidumbre en Nvidia más presiones inflacionarias. La cobertura converge en el impacto inmediato sobre los índices y el sector de chips, pero diverge en el peso relativo: Infobae atribuye la caída centralmente a la dimisión de Huang, mientras Clarín y FXStreet enfatizan el temor sectorial más amplio y Yahoo/ADVFN añaden catalizadores técnicos y macro.

Los mercados permanecen a la espera de la reacción en la apertura formal y de las citadas pruebas de producto.