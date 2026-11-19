El fallecimiento del actor Larry Poindexter se ha reportado recientemente, ocurriendo casi cinco días después de que fuera atropellado. Medios de comunicación informan que la muerte se produjo tras el impacto vehicular que sufrió días antes.

La noticia ha sido difundida ampliamente por diversos medios informativos, entre ellos MUNDIARIO, La Nación, Primera Hora, Fox News y Listín Diario. Las publicaciones destacan su trayectoria en producciones televisivas muy conocidas como Friends, CSI, S.W.A.T., JAG y otras participaciones en la pantalla.

Actualmente, las coberturas informativas se centran en confirmar el deceso del intérprete a los 66 años de edad y en recordar sus papeles más destacados en la televisión, sin que los reportes disponibles detallen nuevos hechos sobre las circunstancias posteriores al atropello.