Fallece actor de la serie "Friends", Larry Poindexter, casi cinco días después de ser atropellado
El actor Larry Poindexter falleció a los 66 años, casi cinco días después de haber sido atropellado.
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El resumen
El fallecimiento del actor Larry Poindexter se ha reportado recientemente, ocurriendo casi cinco días después de que fuera atropellado. Medios de comunicación informan que la muerte se produjo tras el impacto vehicular que sufrió días antes.
La noticia ha sido difundida ampliamente por diversos medios informativos, entre ellos MUNDIARIO, La Nación, Primera Hora, Fox News y Listín Diario. Las publicaciones destacan su trayectoria en producciones televisivas muy conocidas como Friends, CSI, S.W.A.T., JAG y otras participaciones en la pantalla.
Actualmente, las coberturas informativas se centran en confirmar el deceso del intérprete a los 66 años de edad y en recordar sus papeles más destacados en la televisión, sin que los reportes disponibles detallen nuevos hechos sobre las circunstancias posteriores al atropello.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Larry Poindexter?
Era un actor conocido por su participación en series de televisión como Friends, CSI, S.W.A.T. y JAG.
¿A qué edad falleció Larry Poindexter?
Falleció a los 66 años de edad.
¿Cuál fue la causa de su muerte según los reportes?
Los medios informan que su muerte ocurrió casi cinco días después de haber sido atropellado.
Cobertura (7)
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