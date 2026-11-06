Matthew Perry: el amigo de todos que vivió en medio de una gran tristeza que lo llevó a la muerte

Cincuenta y cinco pastillas de Vicodin al día y siete millones de dólares invertidos en desintoxicación definen la batalla de Matthew Perry contra sus adicciones. Según El Mundo y La Voz de Galicia, el actor enfrentó un "infierno personal" y una profunda tristeza mientras mantenía su imagen cómica en la serie «Friends».

La hermana del actor, en información difundida por Prensa Libre, ha revelado los detalles de una emergencia médica ocurrida en 2018 que provocó que Perry cayera en coma. Esta confesión se suma a los testimonios sobre su alcoholismo que Mundo Deportivo describe como desgarradores.

El contraste entre su rol como el "amigo de todos" y la realidad de su salud mental marca la narrativa actual, subrayando que, a pesar de las crisis, el actor nunca dejó de luchar contra sus demonios internos.