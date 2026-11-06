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Matthew Perry: el amigo de todos que vivió en medio de una gran tristeza que lo llevó a la muerte

La lucha pública y privada de Matthew Perry contra las adicciones vuelve al centro de la atención tras revelaciones sobre su salud y gasto en rehabilitación.

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  • Clave informativa: Matthew Perry: el amigo de todos que vivió en medio de una gran tristeza que lo llevó a la muerte
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Respuestas rápidas

¿Cuánto dinero gastó Matthew Perry en su rehabilitación?

Según El Mundo, el actor gastó siete millones de dólares en procesos de desintoxicación.

¿Qué sucedió con Matthew Perry en 2018?

Su hermana reveló que sufrió una emergencia médica que lo llevó a entrar en coma.

¿Cuál era la magnitud de su adicción a los fármacos?

La cobertura indica que llegó a consumir hasta 55 pastillas de Vicodin diariamente.

El resumen

Cincuenta y cinco pastillas de Vicodin al día y siete millones de dólares invertidos en desintoxicación definen la batalla de Matthew Perry contra sus adicciones. Según El Mundo y La Voz de Galicia, el actor enfrentó un &quot;infierno personal&quot; y una profunda tristeza mientras mantenía su imagen cómica en la serie «Friends».

La hermana del actor, en información difundida por Prensa Libre, ha revelado los detalles de una emergencia médica ocurrida en 2018 que provocó que Perry cayera en coma. Esta confesión se suma a los testimonios sobre su alcoholismo que Mundo Deportivo describe como desgarradores.

El contraste entre su rol como el &quot;amigo de todos&quot; y la realidad de su salud mental marca la narrativa actual, subrayando que, a pesar de las crisis, el actor nunca dejó de luchar contra sus demonios internos.

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Matthew Perry Friends Vicodin Salud Mental

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