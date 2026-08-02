El técnico español Xabi Alonso explotó y habló de su tormentoso paso por el Real Madrid

6 fuentes informan que el técnico español Xabi Alonso habló públicamente sobre su salida del Real Madrid, señalando que el juego y la gestión de personas no funcionaron y afirmando que aún tiene cicatrices de aquella etapa. Los medios OneFootball, El Español, Semana, MARCA, Diario AS y El Tiempo recogen las declaraciones donde el entrenador también menciona aspectos de su vida personal, como su llegada a Londres junto a su mujer Nagore y sus hijas, mientras su hijo mayor inicia la universidad en España, además de recordar la influencia de su madre en su etapa de estudios.

Las coberturas muestran matices en torno a su relación con el club blanco, ya que por un lado se menciona que aún tiene cicatrices y que el paso fue tormentoso, mientras que por otro lado se señala que la cicatriz con el Real Madrid está curada.