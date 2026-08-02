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El técnico español Xabi Alonso explotó y habló de su tormentoso paso por el Real Madrid

El técnico español de 44 años Xabi Alonso ofreció declaraciones sobre su paso por el Real Madrid.

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El resumen

6 fuentes informan que el técnico español Xabi Alonso habló públicamente sobre su salida del Real Madrid, señalando que el juego y la gestión de personas no funcionaron y afirmando que aún tiene cicatrices de aquella etapa. Los medios OneFootball, El Español, Semana, MARCA, Diario AS y El Tiempo recogen las declaraciones donde el entrenador también menciona aspectos de su vida personal, como su llegada a Londres junto a su mujer Nagore y sus hijas, mientras su hijo mayor inicia la universidad en España, además de recordar la influencia de su madre en su etapa de estudios.

Las coberturas muestran matices en torno a su relación con el club blanco, ya que por un lado se menciona que aún tiene cicatrices y que el paso fue tormentoso, mientras que por otro lado se señala que la cicatriz con el Real Madrid está curada.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué edad tiene Xabi Alonso?

Tiene 44 años según la información de los medios.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre su paso por el Real Madrid?

Señaló que no funcionó el juego ni la gestión de personas, calificó su paso como tormentoso y afirmó que aún tiene cicatrices, aunque también indicó que la cicatriz está curada.

¿Dónde se encuentra actualmente Xabi Alonso?

Se encuentra en Londres junto a su mujer, Nagore, y las chicas, mientras su hijo mayor comienza la universidad en España.

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