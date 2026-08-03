Abrió el primer gran cine del sur porteño: cómo es el nuevo complejo de Villa Lugano

La cobertura inicial destacó que se trata del primer gran cine del sur porteño ubicado específicamente en el Parque Brown bajo la firma Cinemark. Posteriores reportes incorporaron información sobre la expansión del circuito cinematográfico.

TotalMedios añadió que dos nuevos complejos se suman al circuito Flix, ampliando el panorama de la oferta de salas en la región según los datos disponibles en la cobertura. No se registran contradicciones directas entre los distintos medios respecto a la apertura del complejo en Villa Lugano, aunque la mención al circuito Flix introduce un alcance más amplio sobre el estado actual del sector.

Las publicaciones coinciden en señalar la puesta en marcha de las instalaciones en la zona sur de la ciudad.