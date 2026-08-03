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El internacional de la Selección Argentina que estalló contra su propia madre tras perder la final del Mundial: "¡Dejate de joder!"

La ruptura de Facundo Medina con su madre tras la derrota en la final del Mundial 2026 encendió el debate sobre la presión sobre los futbolistas argentinos.

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El resumen

La pérdida de la final del Mundial dejó al equipo argentino bajo escrutinio y a su reputación en juego; la tensión familiar se volvió pública cuando Marca USA informó que el internacional Facundo Medina estalló contra su propia madre tras el pitido final. Posteriormente, medios como Perfil y ESPN Deportes publicaron la confesión de Medina, describiendo cómo rompió el silencio para explicar sus emociones.

Según Telefe, buscó a su abuela para sobrellevar el dolor, mientras noticiero9.com.ar y informatesalta.com.ar detallaron la charla con su madre sobre teorías conspirativas que surgieron tras el partido. En todas esas versiones, Medina reiteró que el deseo era ganar como todos los argentinos.

Algunos portales, como 442.perfil.com, destacan el hecho de que el defensor “rompió el silencio”, en contraste con la narrativa de Marca USA que subraya la agresión contra su madre.

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Respuestas rápidas

¿Quién es Facundo Medina?

Facundo Medina es un defensor de la Selección Argentina que jugó la final del Mundial 2026.

¿Qué ocurrió entre Medina y su madre?

Según la información de Marca USA, Medina estalló contra su madre después de la derrota; en entrevistas posteriores explicó la discusión y su frustración.

¿Cuál ha sido la respuesta de los medios?

Los medios han cubierto tanto la agresión inicial como la posterior confesión de Medina, resaltando diferentes ángulos de la historia sin reportar nuevas declaraciones de la madre.

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