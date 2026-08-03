Revelan que Gianni Infantino buscó apoyo de Donald Trump tras el fracaso de su plan sobre los derechos del Mundial
Infantino buscó el apoyo de Donald Trump tras el fracaso de su plan de derechos del Mundial, desatando una polémica que involucra a la FIFA y a autoridades de EE. UU.
Cobertura (9)
- Presidente de la FIFA buscó apoyo de Trump tras caerse la venta del Mundial El Nuevo Herald · hace 1 d
- ¿Trump irá al rescate de Infantino? Hará 'todo lo posible' para mantenerlo en el poder: The Telegraph Aristegui Noticias · hace 1 d
- Gianni Infantino, de imbatible a tambaleante VS Sports · hace 1 d
- La audacia y la sangre babilónica de Infantino: “Pocos aguantan un Mundial con Trump” La Vanguardia · hace 1 d
- Infantino se arrodilla ante Trump: su súplica para aferrarse a FIFA por fracaso en ’venta’ del Mundial BioBioChile · hace 1 d
- Tensión en la FIFA: congresista de EU exige investigar a Gianni Infantino por presuntos favores a Trump Excélsior · hace 1 d
- Departamento de Estado desmiente versión sobre presunta llamada entre Marco Rubio y Gianni Infantino Diario AS · hace 1 d
- La tormenta de Infantino: Trump lo deja solo, mientras la UEFA sopesa acciones legales France 24 · hace 1 d
- Revelan que Gianni Infantino buscó apoyo de Donald Trump tras el fracaso de su plan sobre los derechos del Mundial record.com.mx · hace 1 d
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El resumen
La información señala que Infantino intentó aferrarse a la FIFA mediante esa estrategia, sin detallar el contenido exacto de la solicitud. A partir de ese anuncio, medios como La Vanguardia describieron la maniobra como una “audacia babilónica”, mientras BioBioChile señaló que Infantino se “arrodilló” ante Trump.
Excélsior informó que un congresista estadounidense exigió investigar a Infantino por presuntos favores a Trump, y France 24 comentó que Trump habría dejado solo a Infantino, al tiempo que la UEFA evaluaba acciones legales. Contrariamente, Diario AS citó al Departamento de Estado, que desmintió la existencia de una llamada entre Marco Rubio y Infantino.
La disparidad entre la acusación de favores y la negación oficial genera incertidumbre sobre la magnitud de la relación. Actualmente, Infantino enfrenta presión política y legal sin que se haya anunciado una conclusión oficial.
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Respuestas rápidas
¿Qué buscó Gianni Infantino de Donald Trump?
Según los reportes, Infantino intentó obtener apoyo de Trump tras el colapso de su plan sobre los derechos del Mundial 2026.
¿Hay alguna investigación oficial en marcha?
Un congresista de EE. UU. ha exigido una investigación por presuntos favores a Trump, según informó Excélsior.
¿Cuál ha sido la respuesta del Departamento de Estado de EE. UU. respecto a una supuesta llamada?
El Departamento de Estado desmintió la versión que afirmaba una llamada entre Marco Rubio y Gianni Infantino, según Diario AS.
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