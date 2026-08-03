Revelan que Gianni Infantino buscó apoyo de Donald Trump tras el fracaso de su plan sobre los derechos del Mundial

La información señala que Infantino intentó aferrarse a la FIFA mediante esa estrategia, sin detallar el contenido exacto de la solicitud. A partir de ese anuncio, medios como La Vanguardia describieron la maniobra como una “audacia babilónica”, mientras BioBioChile señaló que Infantino se “arrodilló” ante Trump.

Excélsior informó que un congresista estadounidense exigió investigar a Infantino por presuntos favores a Trump, y France 24 comentó que Trump habría dejado solo a Infantino, al tiempo que la UEFA evaluaba acciones legales. Contrariamente, Diario AS citó al Departamento de Estado, que desmintió la existencia de una llamada entre Marco Rubio y Infantino.

La disparidad entre la acusación de favores y la negación oficial genera incertidumbre sobre la magnitud de la relación. Actualmente, Infantino enfrenta presión política y legal sin que se haya anunciado una conclusión oficial.