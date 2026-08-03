Fallece Paula Alí, Premio Nacional de Televisión 2026 y una de las actrices más queridas de Cuba

Los medios cubanos indican que tenía 88 años, mientras que otros, como Yahoo en Español Vida y Estilo y CiberCuba, reportan 90 años. La noticia se difundió rápidamente en redes locales y en portales de la diáspora cubana y generó comentarios emotivos.

El Periódico Cubano tituló su fallecimiento como la pérdida de una de las actrices más queridas de la isla, mientras que Cubanet.org destacó su reciente reconocimiento como Premio Nacional de Televisión 2026. La cobertura sugiere que sus colegas y seguidores continuarán celebrando su vida a través de programas tribute y reseñas, manteniendo viva su influencia en la cultura popular.