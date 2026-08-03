Fallece Paula Alí, Premio Nacional de Televisión 2026 y una de las actrices más queridas de Cuba
La actriz cubana Paula Alí, laureada con el Premio Nacional de Televisión 2026, fallece y desata homenajes en toda la isla
El resumen
Los medios cubanos indican que tenía 88 años, mientras que otros, como Yahoo en Español Vida y Estilo y CiberCuba, reportan 90 años. La noticia se difundió rápidamente en redes locales y en portales de la diáspora cubana y generó comentarios emotivos.
El Periódico Cubano tituló su fallecimiento como la pérdida de una de las actrices más queridas de la isla, mientras que Cubanet.org destacó su reciente reconocimiento como Premio Nacional de Televisión 2026. La cobertura sugiere que sus colegas y seguidores continuarán celebrando su vida a través de programas tribute y reseñas, manteniendo viva su influencia en la cultura popular.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿Qué edad reportan los medios sobre la muerte de Paula Alí?
Algunos medios indican 88 años, mientras que otros, como Yahoo en Español Vida y Estilo y CiberCuba, señalan 90 años.
¿Qué distinción recibió Paula Alí en 2026?
Fue galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026.
¿Cómo describen los medios cubanos la popularidad de Paula Alí?
La califican como una de las actrices más queridas de Cuba.
Cobertura (12)
- Heydy González rompe el corazón con su despedida a Paula Alí CiberCuba · hace 5 h
- Paula Alí, la risa al natural Café fuerte · hace 5 h
- Muere Paula Alí, gran dama de la televisión y el teatro cubanos OnCubaNews · hace 5 h
- Lamenta Cuba fallecimiento de destacada actriz Paula Alí ACN - Noticias de Cuba · hace 5 h
- La reacción de Luis Silva tras la muerte de Paula Alí conmueve a miles de cubanos: "Fue un placer haber... CiberCuba · hace 5 h
- Muere Paula Alí a los 88 años, una de las actrices más queridas de Cuba Periódico Cubano · hace 5 h
- La popular actriz cubana Paula Alí muere en La Habana a los 90 años Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
- Fallece la queridísima actriz cubana Paula Alí Cuballama · hace 5 h
- Fallece la actriz cubana Paula Alí a los 90 años CiberCuba · hace 5 h
- «Yo le doy gracias a la vida»: Paula Alí y el premio de una existencia tvcubana.icrt.cu · hace 5 h
- Muere la actriz cubana Paula Alí, Premio Nacional de Televisión 2026 cubanet.org · hace 5 h
- Fallece Paula Alí, Premio Nacional de Televisión 2026 y una de las actrices más queridas de Cuba Cubadebate · hace 5 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre en pleno concierto en Toronto, Canadá
Karol G vivió momentos de tensión tras la agresión de un hombre que la sujetó del brazo en pleno concierto en Toronto.
Ariana Grande se baja de un musical para tomarse un descanso del escrutinio "constante" al que se siente sometida
Ariana Grande pausa su carrera y se baja de un musical para escapar del escrutinio constante.
Mira aquí resultados de los XXV Juegos Centroamericanos 2026
Los XXV Juegos Centroamericanos 2026 registran el inicio de las competencias de boxeo en Santo Domingo con triunfos dominicanos y actividad cubana.
¿Olvidó a Alexis Ayala? Cinthia Aparicio es captada con hombre ¿famoso? ¡Aseguran es su novio! VIDEO
Cinthia Aparicio responde a los señalamientos sobre su vida sentimental tras ser captada en compañía de un hombre.
Nueva norma permite a directivos cobrar hasta seis veces el salario más bajo de su empresa
Una nueva regulación estatal en Cuba establece que los directivos pueden percibir salarios hasta seis veces superiores al ingreso más bajo de sus empresas.
Zoe Saldaña confiesa que tardó un año para aceptar el papel principal de Lioness
Zoe Saldaña revela que postergó un año su decisión de protagonizar Lioness mientras la producción presenta su tercera temporada en Nueva York.