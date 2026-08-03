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Fallece Paula Alí, Premio Nacional de Televisión 2026 y una de las actrices más queridas de Cuba

La actriz cubana Paula Alí, laureada con el Premio Nacional de Televisión 2026, fallece y desata homenajes en toda la isla

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El resumen

Los medios cubanos indican que tenía 88 años, mientras que otros, como Yahoo en Español Vida y Estilo y CiberCuba, reportan 90 años. La noticia se difundió rápidamente en redes locales y en portales de la diáspora cubana y generó comentarios emotivos.

El Periódico Cubano tituló su fallecimiento como la pérdida de una de las actrices más queridas de la isla, mientras que Cubanet.org destacó su reciente reconocimiento como Premio Nacional de Televisión 2026. La cobertura sugiere que sus colegas y seguidores continuarán celebrando su vida a través de programas tribute y reseñas, manteniendo viva su influencia en la cultura popular.

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Respuestas rápidas

¿Qué edad reportan los medios sobre la muerte de Paula Alí?

Algunos medios indican 88 años, mientras que otros, como Yahoo en Español Vida y Estilo y CiberCuba, señalan 90 años.

¿Qué distinción recibió Paula Alí en 2026?

Fue galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026.

¿Cómo describen los medios cubanos la popularidad de Paula Alí?

La califican como una de las actrices más queridas de Cuba.

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