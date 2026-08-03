La Casa de los Famosos 2026: Resumen y PRIMER eliminado HOY 2 de agosto
Mariana Ochoa se convierte en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 tras una intensa gala.
El resumen
La cobertura de El Universal, Mediotiempo e Infobae estableció inicialmente que Mariana Ochoa resultó ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 tras el desarrollo de la primera noche de posicionamiento celebrada el domingo 2 de agosto. Posteriormente, medios como Milenio, TVyNovelas, Yahoo en Español Vida y Estilo y Puente Libre añadieron detalles sobre la reacción en redes sociales ante la salida, incluyendo la aparición de memes, discusiones sobre posibles trampas, declaraciones de la propia Mariana Ochoa sobre su salida y las interacciones entre los habitantes, específicamente entre Gema Garoa y Yanet García tras el posicionamiento.
En cuanto a la audiencia, Todotvnews y TVyNovelas reportaron que el reality show continúa liderando la audiencia dominical en México, informando además sobre el rating obtenido en comparación con la competencia directa. La cobertura actual registra diversas reacciones de inconformidad en plataformas digitales respecto al resultado de la expulsión, además de seguimiento sobre el crecimiento de seguidores que ha tenido Mariana Ochoa en sus redes sociales tras su salida del programa.
La información disponible hasta el momento abarca la lista de habitantes eliminados, la dinámica de la gala de eliminación y los detalles en torno al futuro del programa, sin que la cobertura actual especifique mayores modificaciones en la dinámica de la casa.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?
Mariana Ochoa fue la primera eliminada del reality show.
¿Cuándo se llevó a cabo la primera gala de eliminación?
La primera gala de eliminación se realizó el domingo 2 de agosto.
¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la salida?
Las redes sociales registraron inconformidad, memes y reacciones sobre el posicionamiento de los habitantes.
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