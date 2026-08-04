Boxeador se encuentra en estado crítico tras sufrir nocaut

El boxeador irlandés Lee Reeves permanece internado y en estado crítico en un hospital tras sufrir un tremendo nocaut durante un combate celebrado en Dublín. La situación generó estupor inmediato en el ámbito deportivo internacional debido a la gravedad de la definición y la posterior pérdida de conocimiento del atleta sobre el cuadrilátero.

Tras el impacto, el deportista debió ser trasladado de urgencia hacia un centro médico para recibir asistencia especializada. Diversos medios especializados y portales informativos del sector cubrieron el hecho, difundiendo registros audiovisuales del momento exacto del nocaut y el posterior despliegue de asistencia médica de emergencia en el recinto.

Por el momento, los reportes informativos no detallan nuevos partes médicos oficiales sobre la evolución de su salud, por lo que la atención se mantiene centrada en la actualización de su pronóstico clínico desde el centro hospitalario donde permanece ingresado.