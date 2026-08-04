“La historia no espera a nadie”: Cepal presenta el informe de América Latina liderado por los expresidentes Iván Duque y Michelle Bachelet

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha convocado la presentación de propuestas orientadas a que la región prospere en la nueva era geopolítica. El informe, titulado "La historia no espera a nadie", se encuentra liderado por los expresidentes Iván Duque y Michelle Bachelet.

Medios como Revista Semana y Forbes México indican que en la presentación se advirtió sobre un freno en el desarrollo regional debido a la deuda y la violencia, además de alertar sobre los cuestionamientos actuales al multilateralismo. La estrategia planteada por el organismo se centra en la cooperación regional frente a las rupturas en la geopolítica global.

Se hace un llamado para que América Latina aproveche la coyuntura con una visión de largo plazo, buscando superar los obstáculos estructurales identificados en las advertencias sobre la situación socioeconómica y de seguridad en los países afectados. Los próximos pasos y la implementación de estas propuestas quedan sujetos a la recepción y adopción por parte de los gobiernos de la región, sin que la cobertura actual especifique fechas adicionales para medidas concretas.