“La historia no espera a nadie”: Cepal presenta el informe de América Latina liderado por los expresidentes Iván Duque y Michelle Bachelet
La Cepal presenta un nuevo informe estratégico para América Latina liderado por Iván Duque y Michelle Bachelet.
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El resumen
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha convocado la presentación de propuestas orientadas a que la región prospere en la nueva era geopolítica. El informe, titulado "La historia no espera a nadie", se encuentra liderado por los expresidentes Iván Duque y Michelle Bachelet.
Medios como Revista Semana y Forbes México indican que en la presentación se advirtió sobre un freno en el desarrollo regional debido a la deuda y la violencia, además de alertar sobre los cuestionamientos actuales al multilateralismo. La estrategia planteada por el organismo se centra en la cooperación regional frente a las rupturas en la geopolítica global.
Se hace un llamado para que América Latina aproveche la coyuntura con una visión de largo plazo, buscando superar los obstáculos estructurales identificados en las advertencias sobre la situación socioeconómica y de seguridad en los países afectados. Los próximos pasos y la implementación de estas propuestas quedan sujetos a la recepción y adopción por parte de los gobiernos de la región, sin que la cobertura actual especifique fechas adicionales para medidas concretas.
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Cobertura (9)
- CEPAL plantea estrategia de "cooperación regional" www.revistaeyn.com · hace 22 h
- Advierten freno en América Latina por deuda y violencia Plaza de Armas | Querétaro · hace 22 h
- Comisión convocada por la CEPAL presenta propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica Comisión Económica para América Latina y el Caribe · hace 22 h
- Advierten freno en AL por deuda y violencia El Diario de Chihuahua · hace 22 h
- Cepal plantea estrategia de "cooperación regional" ante "rupturas" en geopolítica global Yahoo · hace 22 h
- CEPAL llama a América Latina a aprovechar la nueva era geopolítica con visión de largo plazo enfoquenoticias.com.mx · hace 22 h
- Bachelet advierte ante la Cepal de los cuestionamientos al multilateralismo Forbes México · hace 22 h
- Advierten freno en América Latina por deuda y violencia Plano Informativo · hace 22 h
- “La historia no espera a nadie”: Cepal presenta el informe de América Latina liderado por los expresidentes Iván Duque y Michelle Bachelet Revista Semana · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes lideran el informe presentado por la Cepal?
El informe está liderado por los expresidentes Iván Duque y Michelle Bachelet.
¿Qué factores señalan como freno para América Latina?
La cobertura advierte que la deuda y la violencia representan frenos para el desarrollo regional.
¿Qué estrategia plantea la Cepal ante la coyuntura global?
La Cepal plantea una estrategia de cooperación regional y una visión de largo plazo para aprovechar la nueva era geopolítica.
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