La intensidad actual del fenómeno aviva un planeta ya en llamas, de acuerdo con la alerta emitida por el jefe de la ONU, mientras que América Latina enfrenta una doble amenaza que combina el impacto climático con factores de otra índole como Ormuz. La cobertura destaca que el fenómeno influirá de manera determinante en las pautas climáticas y expone claves esenciales para comprender el alcance del proceso meteorológico sobre las poblaciones humanas.

Sin embargo, los reportes no detallan las consecuencias específicas o mediciones exactas en cada región afectada. La evolución de este escenario mantiene abierta la atención sobre las condiciones meteorológicas y comerciales en curso, aunque la información disponible no especifica los plazos exactos para la culminación de estas amenazas combinadas.