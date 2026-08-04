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Luke Weaver pasa de Mets a Piratas por un prospecto de lujo

Los Piratas de Pittsburgh refuerzan su bullpen al adquirir al relevista Luke Weaver procedente de los Mets.

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🇬🇧 Ingles 3 ago, 20:50 UTC · CBS Sports

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La operación busca fortalecer el bullpen de la novena de Pittsburgh en el tramo de la temporada. La transacción se originó mediante un acuerdo de intercambio entre ambas organizaciones, según detallan las coberturas de los distintos medios deportivos.

El traspaso involucra directamente al lanzador relevista y al pelotero en formación que los Mets reciben a cambio por parte de los Piratas. La cobertura actual no especifica los detalles concretos sobre la identidad o la posición específica del prospecto de lujo entregado a cambio de Weaver, ni tampoco se han divulgado los términos contractuales adicionales del lanzador con su nuevo equipo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 19 h.

Respuestas rápidas

¿Quién es el jugador involucrado en el traspaso?

El relevista Luke Weaver pasa de los Mets a los Piratas.

¿Qué equipo adquirió a Luke Weaver?

Los Piratas de Pittsburgh adquirieron al lanzador para reforzar su bullpen.

¿Qué dieron los Piratas a cambio?

La cobertura señala que fue entregado un prospecto de lujo, sin especificar nombres ni detalles adicionales.

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Temas

Luke Weaver Piratas Mets MLB Béisbol

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