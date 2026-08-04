Luke Weaver pasa de Mets a Piratas por un prospecto de lujo

La operación busca fortalecer el bullpen de la novena de Pittsburgh en el tramo de la temporada. La transacción se originó mediante un acuerdo de intercambio entre ambas organizaciones, según detallan las coberturas de los distintos medios deportivos.

El traspaso involucra directamente al lanzador relevista y al pelotero en formación que los Mets reciben a cambio por parte de los Piratas. La cobertura actual no especifica los detalles concretos sobre la identidad o la posición específica del prospecto de lujo entregado a cambio de Weaver, ni tampoco se han divulgado los términos contractuales adicionales del lanzador con su nuevo equipo.