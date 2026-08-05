Más presión sobre Infantino: denuncian un "chantaje" de la FIFA por impago de premios
Jordania acusa a la FIFA de chantaje por premios impagos justo antes del Mundial, poniendo en riesgo la reelección de Infantino.
El resumen
TeleSUR, Diario AS, Clarín y CNN en Español replicaron la acusación, calificándola de grave y señalando que Jordania no respaldará la reelección de Infantino en la FIFA. La polémica surge en la fase final del Mundial, intensificando la presión sobre la dirigencia.
OneFootball citó a The Times, que informó que Infantino convocó una reunión de emergencia en Marruecos para abordar la polémica. Se espera que la reunión en Marruecos defina la respuesta de la FIFA al chantaje alegado y determine si el proceso de reelección de Infantino avanzará sin oposición.
La evolución de los pagos pendientes y la postura de otros miembros del organismo serán cruciales en los próximos días. Además, la comunidad internacional de fútbol observará si la acusación de Jordania desencadena sanciones o negociaciones para desbloquear los premios.
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Cobertura (11)
- The Times: Infantino convoca una reunión de emergencia en Marruecos Yahoo · hace 15 h
- Con 91 ligas ya protestando, ¿cuántos votos más se necesitan para destituir a Infantino de su cargo? Vietnam.vn · hace 15 h
- País que participó en el Mundial 2026 acusa a la FIFA de chantaje durante el torneo y anuncia que no apoyará la reelección de Infantino NTN24 · hace 15 h
- Presidente de la Federación de Jordania acusa de chantaje a la FIFA Sports Illustrated · hace 15 h
- Jordania acusa a la FIFA de represalias por rechazar a Infantino teleSUR · hace 15 h
- El príncipe Ali de Jordania denuncia "chantaje" de FIFA por premios impagos San Antonio Express-News · hace 15 h
- Gravísima acusación de Jordania contra Infantino Diario AS · hace 15 h
- The Times: Infantino convoca una reunión de emergencia en Marruecos OneFootball · hace 15 h
- Escándalo con Infantino: Jordania lo acusa de "chantaje" durante el Mundial, y no apoyará su reelección en la FIFA Clarin.com · hace 15 h
- El príncipe Ali de Jordania denuncia “chantaje” de FIFA por premios impagos Chicago Tribune · hace 15 h
- Más presión sobre Infantino: denuncian un "chantaje" de la FIFA por impago de premios CNN en Español · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Quién acusó a la FIFA de chantaje por premios impagos?
El príncipe Ali de Jordania, según los informes de San Antonio Express-News y Chicago Tribune.
¿Qué acción tomó Gianni Infantino tras la denuncia?
Convocó una reunión de emergencia en Marruecos, reportado por The Times a través de OneFootball.
¿Cuál es la postura de Jordania respecto a la reelección de Infantino?
Jordania manifestó que no apoyará la reelección de Infantino en la FIFA, según la cobertura de TeleSUR, Diario AS y Clarín.
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