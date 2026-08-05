TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Deportes

Más presión sobre Infantino: denuncian un "chantaje" de la FIFA por impago de premios

Jordania acusa a la FIFA de chantaje por premios impagos justo antes del Mundial, poniendo en riesgo la reelección de Infantino.

11fuentes
11artículos
9velocidad
-35%desde la primera detección
hace 11 hprimera detección

El resumen

TeleSUR, Diario AS, Clarín y CNN en Español replicaron la acusación, calificándola de grave y señalando que Jordania no respaldará la reelección de Infantino en la FIFA. La polémica surge en la fase final del Mundial, intensificando la presión sobre la dirigencia.

OneFootball citó a The Times, que informó que Infantino convocó una reunión de emergencia en Marruecos para abordar la polémica. Se espera que la reunión en Marruecos defina la respuesta de la FIFA al chantaje alegado y determine si el proceso de reelección de Infantino avanzará sin oposición.

La evolución de los pagos pendientes y la postura de otros miembros del organismo serán cruciales en los próximos días. Además, la comunidad internacional de fútbol observará si la acusación de Jordania desencadena sanciones o negociaciones para desbloquear los premios.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 10 h.

Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Quién acusó a la FIFA de chantaje por premios impagos?

El príncipe Ali de Jordania, según los informes de San Antonio Express-News y Chicago Tribune.

¿Qué acción tomó Gianni Infantino tras la denuncia?

Convocó una reunión de emergencia en Marruecos, reportado por The Times a través de OneFootball.

¿Cuál es la postura de Jordania respecto a la reelección de Infantino?

Jordania manifestó que no apoyará la reelección de Infantino en la FIFA, según la cobertura de TeleSUR, Diario AS y Clarín.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Infantino FIFA Jordania Premios impagos Mundial

Tendencias relacionadas

↑ En aumento Deportes 🔮 se desvanece ✓

Renuncia asesor de Infantino por plan de vender el Mundial

La propuesta de Infantino para capitalizar los ingresos del Mundial enfrenta una crisis institucional tras la dimisión de su asesor y la oposición global.

17 fuentes 22 artículos v 31 hace 7 h