Más presión sobre Infantino: denuncian un "chantaje" de la FIFA por impago de premios

TeleSUR, Diario AS, Clarín y CNN en Español replicaron la acusación, calificándola de grave y señalando que Jordania no respaldará la reelección de Infantino en la FIFA. La polémica surge en la fase final del Mundial, intensificando la presión sobre la dirigencia.

OneFootball citó a The Times, que informó que Infantino convocó una reunión de emergencia en Marruecos para abordar la polémica. Se espera que la reunión en Marruecos defina la respuesta de la FIFA al chantaje alegado y determine si el proceso de reelección de Infantino avanzará sin oposición.

La evolución de los pagos pendientes y la postura de otros miembros del organismo serán cruciales en los próximos días. Además, la comunidad internacional de fútbol observará si la acusación de Jordania desencadena sanciones o negociaciones para desbloquear los premios.