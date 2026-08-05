Por qué más de 700.000 jubilados de EE. UU. cobran el Seguro Social fuera del país y cuál es el destino más elegido

Más de 700 000 jubilados estadounidenses que perciben su Seguro Social fuera de EE. Al mismo tiempo, el Tesoro estadounidense observa una salida sostenida de pagos que, aunque legal, plantea preguntas sobre la distribución de recursos y la presión sobre el sistema de seguridad social. Este movimiento responde a la proliferación de listas que destacan destinos con calidad de vida alta y costos competitivos.

Travel + Leisure en Español señala las mejores capitales mundiales para jubilarse, mientras Forbes ubica a Panamá y a Costa Rica entre los lugares preferidos en 2026. El Diario NY coloca a Japón a la cabeza de los destinos favoritos, y debate.com.mx menciona ocho ciudades latinoamericanas donde los estadounidenses viven como millonarios. Estos informes subrayan factores como seguridad, infraestructura médica y oportunidades recreativas que atraen a jubilados con pensiones estables.

Infobae explica por qué más de 700 000 jubilados cobran el Seguro Social fuera del país y revela que el destino más elegido es Japón, según el análisis de El Diario NY. Yahoo News y Travel + Leisure en Español refuerzan la popularidad de esas regiones en sus listas de 2026. Con la tendencia en aumento, queda pendiente saber si el Seguro Social ajustará sus procesos o políticas para gestionar este flujo creciente.