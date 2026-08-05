Se reportan tres casos sospechosos de tularemia en Nueva York

Tres casos sospechosos de tularemia, comúnmente llamada fiebre del conejo o de las liebres, han sido reportados en Nueva York, generando alertas sobre esta enfermedad. Los informes señalan que el padecimiento es transmitido por garrapatas y se está extendiendo cerca de una importante zona metropolitana.

La cobertura mediática, impulsada por medios como Univision, Telemundo, Fox News y primerahora.com, detalla los síntomas y la naturaleza de la infección, mientras que Eje Central y sumedico.com abordan su llegada y definición para el público general. La información disponible no especifica los detalles precisos sobre la evolución clínica de los tres pacientes ni los lugares exactos de exposición dentro de la zona metropolitana afectada.