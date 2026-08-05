Se reportan tres casos sospechosos de tularemia en Nueva York
Se registran tres casos sospechosos de tularemia, conocida como fiebre del conejo o de las liebres, en Nueva York.
El resumen
Tres casos sospechosos de tularemia, comúnmente llamada fiebre del conejo o de las liebres, han sido reportados en Nueva York, generando alertas sobre esta enfermedad. Los informes señalan que el padecimiento es transmitido por garrapatas y se está extendiendo cerca de una importante zona metropolitana.
La cobertura mediática, impulsada por medios como Univision, Telemundo, Fox News y primerahora.com, detalla los síntomas y la naturaleza de la infección, mientras que Eje Central y sumedico.com abordan su llegada y definición para el público general. La información disponible no especifica los detalles precisos sobre la evolución clínica de los tres pacientes ni los lugares exactos de exposición dentro de la zona metropolitana afectada.
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Cobertura (7)
- La «fiebre del conejo», transmitida por garrapatas, se está extendiendo y se han registrado casos cerca de una importante zona metropolitana Fox News · hace 17 h
- Fiebre del conejo: qué es la tularemia, síntomas, cómo se contagia y su llegada a México Eje Central · hace 17 h
- Alertan por la fiebre del conejo: estos son los síntomas sumedico.com · hace 17 h
- Conozca los síntomas de la ‘fiebre del conejo’, ante casos de tularemia registrados en NY Univision · hace 17 h
- ¿Qué es la ‘fiebre de las liebres’? Hay alerta en Nueva York por esta enfermedad transmitida por garrapatas Telemundo · hace 17 h
- La «fiebre del conejo», transmitida por garrapatas, se está extendiendo y se han registrado casos cerca de una importante zona metropolitana Fox News · hace 17 h
- Se reportan tres casos sospechosos de tularemia en Nueva York primerahora.com · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Qué es la tularemia?
Es una enfermedad conocida como fiebre del conejo o de las liebres, transmitida por garrapatas, según indican los reportes.
¿Dónde se han registrado los casos recientes?
Se han reportado tres casos sospechosos en Nueva York, cerca de una importante zona metropolitana.
¿Qué detalles faltan en la cobertura?
La información actual no detalla el estado de los pacientes ni las ubicaciones exactas de contagio.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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