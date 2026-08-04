Belkis Concepción enfrenta "un problema muy delicado del corazón"

La reconocida figura artística Belkis Concepción ha anunciado una pausa en sus actividades profesionales tras revelar que enfrenta una situación de salud muy delicada relacionada con el corazón, por la cual solicitó oraciones al público antes de someterse a una cirugía. La información ha sido difundida ampliamente por diversos medios de comunicación dominicanos como Diario Libre, El Nuevo Diario, El Nacional, Hoy Digital y Listín Diario, los cuales coinciden en que la artista atraviesa por este problema cardíaco y requiere una intervención médica inminente.

Sin embargo, la cobertura informativa actual se limita a los anuncios realizados por la propia Concepción, sin que los reportes detallen hasta el momento la fecha exacta de la cirugía, el centro médico donde será atendida ni los pronósticos posteriores sobre su estado de salud.