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Belkis Concepción enfrenta "un problema muy delicado del corazón"

La artista Belkis Concepción anuncia una pausa profesional y una inminente intervención quirúrgica por una afección cardíaca.

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Respuestas rápidas

¿Qué anunció Belkis Concepcion?

Anunció una pausa en sus actividades y que enfrenta un problema delicado de salud relacionado con el corazón.

¿Qué procedimiento médico enfrenta?

Será sometida a una intervención quirúrgica por una afección cardíaca.

¿Qué ha pedido al público?

Ha pedido oraciones de cara a la cirugía programada.

El resumen

La reconocida figura artística Belkis Concepción ha anunciado una pausa en sus actividades profesionales tras revelar que enfrenta una situación de salud muy delicada relacionada con el corazón, por la cual solicitó oraciones al público antes de someterse a una cirugía. La información ha sido difundida ampliamente por diversos medios de comunicación dominicanos como Diario Libre, El Nuevo Diario, El Nacional, Hoy Digital y Listín Diario, los cuales coinciden en que la artista atraviesa por este problema cardíaco y requiere una intervención médica inminente.

Sin embargo, la cobertura informativa actual se limita a los anuncios realizados por la propia Concepción, sin que los reportes detallen hasta el momento la fecha exacta de la cirugía, el centro médico donde será atendida ni los pronósticos posteriores sobre su estado de salud.

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