Phil Collins revela que sus hijos fueron llamados para despedirse de él tras una crisis de salud por su alcoholismo
Phil Collins revela que estuvo al borde de la muerte por su alcoholismo y que sus hijos acudieron a despedirse.
Respuestas rápidas
¿Qué reveló Phil Collins sobre su salud?
Phil Collins confiesa que estuvo a punto de morir debido a una crisis de salud vinculada al alcoholismo, la cual incluyó una hospitalización en cuidados intensivos y la paralización de sus órganos.
¿Por qué llamaron a sus hijos?
Los hijos del músico fueron llamados para despedirse de él porque su estado crítico hizo temer por su vida, al punto de que los allegados pensaron que iba a morir.
¿Qué detalles aporta la cobertura de los medios?
Medios como EL PAÍS, Infobae y El Mundo destacan que el artista pasó siete meses en cuidados intensivos tras una recaída en el consumo de alcohol.
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El resumen
Los seguidores de Phil Collins han recibido declaraciones recientes sobre el estado crítico de salud que el músico enfrentó, en las cuales confiesa que rozó la muerte debido a las secuelas de su consumo de alcohol. El artista se sinceró sobre una hospitalización en la que sus órganos se estaban paralizando tras una recaída en el alcoholismo. Según los testimonios difundidos, su condición fue tan grave que los médicos y allegados consideraron que no sobreviviría, lo que motivó que sus hijos fueran llamados para despedirse de él.
La cobertura de medios como EL PAÍS, Infobae, El Mundo y Fox News enfatiza los siete meses que el artista pasó en cuidados intensivos. Los reportes señalan que el propio músico recordó cómo la gente acudía a verlo bajo la premisa de que iba a morir. Las publicaciones también detallan que este episodio crítico ocurrió tras una recaída y que el testimonio abarca el proceso posterior de superación de la adicción, marcado por un reencuentro con sus hijos.
La información disponible se limita a estas declaraciones y testimonios recientes, sin que la cobertura actual especifique nuevas agendas sobre futuras apariciones o declaraciones del artista.
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