Phil Collins revela que sus hijos fueron llamados para despedirse de él tras una crisis de salud por su alcoholismo

Los seguidores de Phil Collins han recibido declaraciones recientes sobre el estado crítico de salud que el músico enfrentó, en las cuales confiesa que rozó la muerte debido a las secuelas de su consumo de alcohol. El artista se sinceró sobre una hospitalización en la que sus órganos se estaban paralizando tras una recaída en el alcoholismo. Según los testimonios difundidos, su condición fue tan grave que los médicos y allegados consideraron que no sobreviviría, lo que motivó que sus hijos fueran llamados para despedirse de él.

La cobertura de medios como EL PAÍS, Infobae, El Mundo y Fox News enfatiza los siete meses que el artista pasó en cuidados intensivos. Los reportes señalan que el propio músico recordó cómo la gente acudía a verlo bajo la premisa de que iba a morir. Las publicaciones también detallan que este episodio crítico ocurrió tras una recaída y que el testimonio abarca el proceso posterior de superación de la adicción, marcado por un reencuentro con sus hijos.

La información disponible se limita a estas declaraciones y testimonios recientes, sin que la cobertura actual especifique nuevas agendas sobre futuras apariciones o declaraciones del artista.