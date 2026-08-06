El base Damion Baugh, nuevo jugador de Kosner Baskonia

El Kosner Baskonia ha anunciado la incorporación del base Damion Baugh, presentado como su cuarto fichaje y descrito en las publicaciones especializadas como un jugador todoterreno. Esta contratación se produce mientras la configuración definitiva de la plantilla del club permanece supeditada a la situación de los pasaportes tanto de Baugh como de Simmons, según recogen medios como Diario de Noticias de Álava y Diario AS.

La llegada del nuevo jugador ha sido difundida de forma simultánea por portales deportivos y fuentes oficiales de la competición como ACB y MARCA, situando al deportista a un paso de la entidad vitoriana antes de confirmarse oficialmente el acuerdo. Las informaciones señalan que la operación se enmarca en los movimientos estivales del club para perfilar su plantilla de cara a los próximos compromisos.

Las futuras actuaciones del equipo y la plena disponibilidad del jugador dependen de la resolución de los trámites de pasaporte pendientes en la entidad, aspectos que la cobertura actual no detalla más allá de señalar su influencia en el cierre definitivo del plantel.