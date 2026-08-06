El base Damion Baugh, nuevo jugador de Kosner Baskonia
El Kosner Baskonia incorpora al base Damion Baugh como su cuarto fichaje en un movimiento pendiente de trámites de pasaporte.
El resumen
El Kosner Baskonia ha anunciado la incorporación del base Damion Baugh, presentado como su cuarto fichaje y descrito en las publicaciones especializadas como un jugador todoterreno. Esta contratación se produce mientras la configuración definitiva de la plantilla del club permanece supeditada a la situación de los pasaportes tanto de Baugh como de Simmons, según recogen medios como Diario de Noticias de Álava y Diario AS.
La llegada del nuevo jugador ha sido difundida de forma simultánea por portales deportivos y fuentes oficiales de la competición como ACB y MARCA, situando al deportista a un paso de la entidad vitoriana antes de confirmarse oficialmente el acuerdo. Las informaciones señalan que la operación se enmarca en los movimientos estivales del club para perfilar su plantilla de cara a los próximos compromisos.
Las futuras actuaciones del equipo y la plena disponibilidad del jugador dependen de la resolución de los trámites de pasaporte pendientes en la entidad, aspectos que la cobertura actual no detalla más allá de señalar su influencia en el cierre definitivo del plantel.
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Cobertura (8)
- Saski Baskonia apuntala su puesto de base con el fichaje de Damion Baugh naiz: · hace 1 d
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- El tracking diario del mercado ACB: Boogie Ellis, Baugh y Mark Hugues, últimos fichajes oficiales Encestando.es · hace 1 d
- El cierre de la plantilla del Baskonia, pendiente de los pasaportes de Simmons y Baugh Diario de Noticias de Álava · hace 1 d
- El Baskonia, cerca de anunciar a Baugh, su cuarto fichaje Diario AS · hace 1 d
- ¿El nuevo ‘descubrimiento’ de Vitoria? Un base todoterreno a un paso del Kosner Baskonia Solobasket · hace 1 d
- Damion Baugh, nuevo jugador de Kosner Baskonia ACB · hace 1 d
- El base Damion Baugh, nuevo jugador de Kosner Baskonia MARCA · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo fichaje del Kosner Baskonia?
El base Damion Baugh, descrito en la cobertura como un jugador todoterreno.
¿Qué medios informaron sobre la incorporación?
La noticia fue difundida por medios como Diario de Noticias de Álava, Diario AS, Solobasket, ACB y MARCA.
¿Qué factor mantiene pendiente el cierre de la plantilla?
Los trámites de los pasaportes de Simmons y Baugh, según los datos disponibles en las publicaciones.
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