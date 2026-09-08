A falta de anuncio oficial: Filtran que Iván Tona ya es jugador de América

El Club América se perfila como ganador al incorporar al volante mexicano Iván Tona, mientras que Cruz Azul podría ver mermado su plantel al perder a un jugador que consideraba un deseo. Según la información disponible, Iván Tona ya es jugador del América, lo que le brinda al equipo capitalino un refuerzo de peso de cara al Apertura 2026. 365Scores publicó la confirmación bajo el título «CONFIRMADO.

Iván Tona será nuevo jugador del Club América». Simultáneamente, Soy Referee anunció un ‘cambio de planes’ al describir la contratación como un deseo de Cruz Azul que pasa al rival.

Récord resaltó la llegada de refuerzos y especificó que el volante mexicano se incorpora antes del cierre de mercado. mediotiempo.com y Águilas Monumental reiteraron que Tona será parte del plantel americanista para el Apertura 2026. Los seguidores deberán esperar la declaración formal para validar el registro del jugador.