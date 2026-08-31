Puerto Rico enfrenta a Uruguay con poco margen de error en las eliminatorias mundialistas
Uruguay se impone por apenas cinco puntos en un duelo inesperado contra Puerto Rico, poniendo en jaque el sueño mundialista del rival.
Cobertura (14)
- Jauri tras triunfo de Uruguay: del "petit Mundial" a la emoción "de ver a la gente identificada con el grupo" EL PAÍS Uruguay · hace 3 h
- “Estamos frustrados”: Puerto Rico lamenta las jugadas emocionales que le costaron ante Uruguay Primera Hora · hace 3 h
- 80-75. Uruguay frena a José Alvarado y da un gran paso hacia el Mundial Yahoo · hace 3 h
- Como uruguayo, quiero ser parte de ti Basquet Total · hace 3 h
- “Estamos frustrados”: Puerto Rico lamenta las jugadas emocionales que le costaron ante Uruguay El Nuevo Día · hace 3 h
- GIGANTE URUGUAY 80 A 75 A PUERTO RICO Río Negro Ahora · hace 3 h
- 80-75. Uruguay frena a José Alvarado y da un gran paso hacia el Mundial HolaNews · hace 3 h
- Uruguay frente a una final: el objetivo de sacar a Puerto Rico de carrera y bajar el margen de error de visitante EL PAÍS Uruguay · hace 6 h
- Básquet: Uruguay recibe a Puerto Rico en duelo clave por llegar al Mundial. ¿Cómo verlo? montevideo.com.uy · hace 6 h
- Uruguay y Puerto Rico necesitan una victoria Infobae · hace 6 h
- Uruguay vs. Puerto Rico en vivo: la Celeste se juega un punto decisivo en sus aspiraciones de Mundial EL PAÍS Uruguay · hace 6 h
- Uruguay vs Puerto Rico EN VIVO por las Eliminatorias de básquetbol: Es hoy, la celeste se juega en el Antel Arena un punto clave para poder ir al Mundial elobservador.com.uy · hace 10 h
- Cómo ver Uruguay vs Puerto Rico en vivo: canales, streaming y horarios de la Clasificación al Mundial de Baloncesto 2027 DAZN · hace 13 h
- Uruguay-Puerto Rico: un partido clave para mantener vivo el sueño mundialista lamañana.uy · hace 13 h
El resumen
En una sorpresa para muchos, la selección de baloncesto de Uruguay superó a la favorita Puerto Rico con apenas cinco puntos de diferencia. El marcador final de 80‑75 quedó registrado en la hora local del Antel Arena, donde la Celeste debía reducir su margen de error como visitante. La victoria se presentó como un paso decisivo para acercarse a la final de clasificación, pese a la estrecha ventaja. El público local reaccionó con ovaciones mientras la balanza se inclinaba a favor de los sudamericanos. El encuentro se desarrolló con un ritmo intenso, y Uruguay frenó al destacado jugador puertorriqueño José Alvarado en los momentos críticos. Yahoo y HolaNews describieron la acción como un “gran paso hacia el Mundial” para la Celeste, resaltando la efectividad defensiva que limitó al rival a 75 puntos.
El marcador reflejó la batalla táctica entre ambos equipos, confirmada por la crónica de Río Negro Ahora. La reacción de los protagonistas mostró emociones encontradas. Jauri, citado por EL PAÍS Uruguay, expresó la alegría de ver a la gente identificada con el grupo tras el triunfo, mientras que la prensa puertorriqueña, como Primera Hora y El Nuevo Día, señaló la frustración de su equipo por decisiones emocionales que, según ellos, costaron la derrota. Ambos lados coincidieron en que el margen fue estrecho y que cada jugada importó. Con la victoria, Uruguay avanza hacia una posible final de clasificación, tal como indicó EL PAÍS Uruguay al señalar la necesidad de bajar el margen de error como visitante. Infobae recordó que ambos equipos necesitaban una victoria para mantener vivos sus sueños mundialistas, y Lamañana.uy describió el partido como clave para que el sueño sigue activo.
La Celeste ahora se perfila como contendiente fuerte para el Mundial 2027. Los próximos encuentros definirán si Uruguay asegura su lugar en el Mundial y si Puerto Rico recupera terreno. Según DAZN, los siguientes partidos se transmitirán en canales de televisión y plataformas de streaming, con horarios detallados publicados en Montevideo.com.uy. La atención se centrará en la capacidad de la Celeste para mantener su rendimiento y en la respuesta de Puerto Rico ante la presión.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Uruguay y Puerto Rico?
Uruguay ganó 80-75.
¿Qué implicaciones tiene la victoria para Uruguay en las eliminatorias?
Según EL PAÍS Uruguay, la victoria permite a Uruguay dar un gran paso hacia el Mundial 2027 y acercarse a la final de clasificación.
¿Dónde se pueden seguir viendo los próximos partidos de la clasificación?
DAZN ofrece canales y streaming; los horarios y detalles están publicados en Montevideo.com.uy.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Federales diligencian sobre 80 órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico
Un operativo federal ejecuta 81 órdenes de arresto en una sola mañana en el oeste de Puerto Rico, generando sorpresa en la comunidad.
Boleto vendido en Puerto Rico gana $100,000 en el Powerball
Un boleto vendido en Puerto Rico desata una ola de premios secundarios, con reportes que van desde $50,000 hasta $100,000.
Modelo acusa a Ozuna de presunta agresión física
Una modelo puertorriqueña acusa a Ozuna de violencia física y psicológica, desatando debate en medios de entretenimiento
¡Continúa el reinado! Los Vaqueros de Bayamón repiten como campeones del BSN
Los Vaqueros de Bayamón se coronan campeones del BSN tras superar a Aguada en el campeonato.
Dalia Bucaram, Miss Universo Ecuador 2026, disciplina, familia y propósito detrás de su triunfo rumbo a Puerto Rico: ‘Estoy haciendo mi propio camino’
Dalia Bucaram avanza hacia el certamen de Miss Universo 2026 enfocada en su disciplina y en forjar su propio camino.
¡Séptimo juego en Bayamón! Santeros remontan y obligan un juego decisivo por el título del BSN
La final del BSN se definirá en un séptimo partido tras la sorpresiva remontada de los Santeros de Aguada.