Puerto Rico enfrenta a Uruguay con poco margen de error en las eliminatorias mundialistas

En una sorpresa para muchos, la selección de baloncesto de Uruguay superó a la favorita Puerto Rico con apenas cinco puntos de diferencia. El marcador final de 80‑75 quedó registrado en la hora local del Antel Arena, donde la Celeste debía reducir su margen de error como visitante. La victoria se presentó como un paso decisivo para acercarse a la final de clasificación, pese a la estrecha ventaja. El público local reaccionó con ovaciones mientras la balanza se inclinaba a favor de los sudamericanos. El encuentro se desarrolló con un ritmo intenso, y Uruguay frenó al destacado jugador puertorriqueño José Alvarado en los momentos críticos. Yahoo y HolaNews describieron la acción como un “gran paso hacia el Mundial” para la Celeste, resaltando la efectividad defensiva que limitó al rival a 75 puntos.

El marcador reflejó la batalla táctica entre ambos equipos, confirmada por la crónica de Río Negro Ahora. La reacción de los protagonistas mostró emociones encontradas. Jauri, citado por EL PAÍS Uruguay, expresó la alegría de ver a la gente identificada con el grupo tras el triunfo, mientras que la prensa puertorriqueña, como Primera Hora y El Nuevo Día, señaló la frustración de su equipo por decisiones emocionales que, según ellos, costaron la derrota. Ambos lados coincidieron en que el margen fue estrecho y que cada jugada importó. Con la victoria, Uruguay avanza hacia una posible final de clasificación, tal como indicó EL PAÍS Uruguay al señalar la necesidad de bajar el margen de error como visitante. Infobae recordó que ambos equipos necesitaban una victoria para mantener vivos sus sueños mundialistas, y Lamañana.uy describió el partido como clave para que el sueño sigue activo.

La Celeste ahora se perfila como contendiente fuerte para el Mundial 2027. Los próximos encuentros definirán si Uruguay asegura su lugar en el Mundial y si Puerto Rico recupera terreno. Según DAZN, los siguientes partidos se transmitirán en canales de televisión y plataformas de streaming, con horarios detallados publicados en Montevideo.com.uy. La atención se centrará en la capacidad de la Celeste para mantener su rendimiento y en la respuesta de Puerto Rico ante la presión.