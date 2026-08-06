Gilberto Correa estalló tras conocer la decisión del tribunal en su caso

El proceso judicial que involucra a Gilberto Correa y su excuidadora, acusada de atentar contra su salud, llegó a una fecha clave anunciada previamente para el 5 de agosto. La cobertura de diversos medios, incluyendo a El Universal, El Regional del Zulia, Meridiano.net y LaPatilla.com, detalla la búsqueda de justicia por parte de Correa en este caso legal.

Tras conocerse la decisión del tribunal, la reacción de Correa no se hizo esperar, estallando públicamente ante el fallo emitido. Los reportes actuales se limitan a registrar su fuerte postura tras el veredicto, sin que la información disponible detalle cuáles serán los siguientes pasos procesales ni las medidas adicionales que tomarán las partes implicadas.