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Netflix retrocede con ‘El juego del calamar’ y habría cancelado el spin-off estadounidense de David Fincher

Netflix ha decidido no seguir adelante con la versión en inglés de El juego del calamar dirigida por David Fincher.

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Respuestas rápidas

¿Qué proyecto ha cancelado Netflix?

La versión estadounidense o spin-off en inglés de El juego del calamar.

¿Quién estaba vinculado al proyecto según la cobertura?

David Fincher y Cate Blanchett son mencionados en relación con la versión cancelada.

¿Cuáles son los motivos de la cancelación?

La cobertura no detalla los motivos específicos que llevaron a Netflix a retroceder con el proyecto.

El resumen

El proyecto, que contaba con la vinculación de David Fincher y Cate Blanchett según la cobertura de MUNDIARIO, ha sido descartado por la plataforma de streaming a pesar de su condición de gran producción. La decisión demuestra que los grandes éxitos de audiencia no siempre logran replicarse en nuevas versiones territoriales.

Medios como Espinof e IGN España señalan que la cancelación afecta directamente a los planes de expansión de la propiedad intelectual en Estados Unidos. La cobertura no detalla los motivos específicos ni las fechas exactas en que se comunicó internamente la medida a los equipos creativos involucrados.

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