Netflix retrocede con ‘El juego del calamar’ y habría cancelado el spin-off estadounidense de David Fincher

El proyecto, que contaba con la vinculación de David Fincher y Cate Blanchett según la cobertura de MUNDIARIO, ha sido descartado por la plataforma de streaming a pesar de su condición de gran producción. La decisión demuestra que los grandes éxitos de audiencia no siempre logran replicarse en nuevas versiones territoriales.

Medios como Espinof e IGN España señalan que la cancelación afecta directamente a los planes de expansión de la propiedad intelectual en Estados Unidos. La cobertura no detalla los motivos específicos ni las fechas exactas en que se comunicó internamente la medida a los equipos creativos involucrados.