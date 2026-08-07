Netflix retrocede con ‘El juego del calamar’ y habría cancelado el spin-off estadounidense de David Fincher
Netflix ha decidido no seguir adelante con la versión en inglés de El juego del calamar dirigida por David Fincher.
Respuestas rápidas
¿Qué proyecto ha cancelado Netflix?
La versión estadounidense o spin-off en inglés de El juego del calamar.
¿Quién estaba vinculado al proyecto según la cobertura?
David Fincher y Cate Blanchett son mencionados en relación con la versión cancelada.
¿Cuáles son los motivos de la cancelación?
La cobertura no detalla los motivos específicos que llevaron a Netflix a retroceder con el proyecto.
El resumen
El proyecto, que contaba con la vinculación de David Fincher y Cate Blanchett según la cobertura de MUNDIARIO, ha sido descartado por la plataforma de streaming a pesar de su condición de gran producción. La decisión demuestra que los grandes éxitos de audiencia no siempre logran replicarse en nuevas versiones territoriales.
Medios como Espinof e IGN España señalan que la cancelación afecta directamente a los planes de expansión de la propiedad intelectual en Estados Unidos. La cobertura no detalla los motivos específicos ni las fechas exactas en que se comunicó internamente la medida a los equipos creativos involucrados.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 15 h.
Cobertura (12)
- Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher Infobae · hace 19 h
- Adiós ‘El Juego del Calamar’: Netflix cancela la versión americana de ‘Squid Game’ El Heraldo de México · hace 19 h
- ¿Netflix canceló "El Juego del Calamar" estadounidense? Esto se sabe record.com.mx · hace 19 h
- Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ KCH FM · hace 19 h
- Cancelan spin-off de El Juego del Calamar en Netflix laverdad.com.mx · hace 19 h
- Netflix cambia de planes y cancela el spinoff de El Juego del Calamar de David Fincher Spoiler.mx · hace 19 h
- El spin-off estadounidense de El juego del Calamar con David Fincher habría sido cancelado IGN Latinoamérica · hace 19 h
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- Adiós a 'El juego del calamar' en EEUU. Netflix acaba de cancelar el proyecto de David Fincher para continuar una de sus franquicias de más éxito Espinof · hace 19 h
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