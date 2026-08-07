Por qué un hombre vive dentro de una valla publicitaria en Sunset Boulevard: la escena que paraliza a Hollywood
Un actor habita una valla publicitaria en Sunset Boulevard para una promoción de Netflix que paraliza Hollywood.
El resumen
La inusual escena busca promocionar una película de la plataforma Netflix. Paralelamente, la cobertura de medios como Infobae y Telemundo detalla cómo esta puesta en escena ha paralizado partes de Hollywood.
En tanto, MUNDIARIO y hobbyconsolas.com abordan otros contenidos del entretenimiento, incluyendo las confesiones de Wagner Moura sobre un rodaje extremo y las críticas sobre terror apocalíptico de La última casa. Actualmente, la situación en la valla publicitaria de Sunset Boulevard continúa generando expectación en la vía pública de Los Ángeles mientras la promoción de Netflix avanza según lo previsto en los reportes.
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Respuestas rápidas
¿Por qué un hombre vive en una valla publicitaria?
La acción forma parte de la promoción de una película de Netflix en Los Ángeles.
¿Dónde se encuentra la valla publicitaria?
Está situada en Sunset Boulevard.
¿Qué otros temas de entretenimiento circulan en la cobertura?
Se incluyen las confesiones del actor Wagner Moura sobre su rodaje y las críticas de la película La última casa en Netflix.
Cobertura (11)
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