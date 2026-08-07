Por qué un hombre vive dentro de una valla publicitaria en Sunset Boulevard: la escena que paraliza a Hollywood

La inusual escena busca promocionar una película de la plataforma Netflix. Paralelamente, la cobertura de medios como Infobae y Telemundo detalla cómo esta puesta en escena ha paralizado partes de Hollywood.

En tanto, MUNDIARIO y hobbyconsolas.com abordan otros contenidos del entretenimiento, incluyendo las confesiones de Wagner Moura sobre un rodaje extremo y las críticas sobre terror apocalíptico de La última casa. Actualmente, la situación en la valla publicitaria de Sunset Boulevard continúa generando expectación en la vía pública de Los Ángeles mientras la promoción de Netflix avanza según lo previsto en los reportes.