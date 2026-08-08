Almeyda rompe el silencio tras registro de Lamela como utilero: 'Los están denigrando'

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◼ Archivada Deportes 🔮 se mantiene ✗ Así fueron los debuts de Otamendi y Correa en la derrota de River vs. Barracas Otamendi lidera con ovación y autocritica mientras River sufre derrota y crisis en su debut contra Barracas Central.