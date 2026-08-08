Almeyda rompe el silencio tras registro de Lamela como utilero: 'Los están denigrando'
La controversia por el registro de Erik Lamela como utilero genera reacciones y cuestionamientos sobre el trato a los argentinos.
El resumen
La discusión también abarca menciones a su paso previo por River Plate, la Selección y el premio Puskás, contrastando con su actual situación administrativa. La cobertura no especifica las medidas definitivas que tomarán las autoridades deportivas competentes ante este registro, dejando abierta la interrogante sobre posibles sanciones o modificaciones reglamentarias.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Quién defendió el registro de Erik Lamela?
Almeyda se pronunció para defender el registro y negar que se trate de trampa.
¿Qué se argumenta sobre el caso de Lamela?
Se señala que las situaciones de registro generan descontento y cuestionamientos sobre una supuesta denigración.
¿Qué antecedentes de Lamela menciona la cobertura?
Los reportes recuerdan su paso por River Plate, su participación en la Selección y la obtención del premio Puskás.
Velocidad
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