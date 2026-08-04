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Mastantuono se va del Real Madrid y Florentino le escogió su nuevo club

El futuro inmediato de Mastantuono apunta a la Fiorentina tras su salida del Real Madrid.

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El resumen

La cobertura indica que el jugador continuará su carrera mediante una cesión, descartando por el momento su retorno a River Plate. Los reportes de distintos medios abordan los motivos que retrasan la oficialización de su llegada al club italiano y los detalles en torno a su situación contractual.

Mientras que algunos portales detallan el acuerdo de préstamo, otros centran la atención en las razones por las cuales se descartaron otras opciones de destino. La cobertura no especifica la fecha exacta de su presentación oficial ni los términos económicos y de duración que regirán el acuerdo de cesión con la Fiorentina.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 4 h.

Respuestas rápidas

¿A qué equipo se va Mastantuono?

La cobertura señala que jugará cedido en la Fiorentina.

¿Por qué no volvió a River Plate?

Los medios abordan las razones que impidieron su regreso a River Plate, aunque los detalles exactos dependen de cada reporte.

¿Quién eligió su nuevo club?

Las publicaciones indican que Florentino le escogió su nuevo club.

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