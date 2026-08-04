Mastantuono se va del Real Madrid y Florentino le escogió su nuevo club

La cobertura indica que el jugador continuará su carrera mediante una cesión, descartando por el momento su retorno a River Plate. Los reportes de distintos medios abordan los motivos que retrasan la oficialización de su llegada al club italiano y los detalles en torno a su situación contractual.

Mientras que algunos portales detallan el acuerdo de préstamo, otros centran la atención en las razones por las cuales se descartaron otras opciones de destino. La cobertura no especifica la fecha exacta de su presentación oficial ni los términos económicos y de duración que regirán el acuerdo de cesión con la Fiorentina.