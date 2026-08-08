Mordaz crítica a jugadores colombianos: “no tienen cerebro” y JuanFer Quintero se paró en la raya
El exárbitro Pablo Lunati generó un fuerte revuelo mediático al asegurar que la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro.
El resumen
La controversia estalló en las últimas horas tras las declaraciones del exárbitro argentino Pablo Lunati, quien lanzó duras críticas contra futbolistas colombianos tras comentar una interacción entre Kevin Castaño y Campaz por el triunfo de Central en el Monumental. Las afirmaciones de Lunati provocaron reacciones inmediatas en el ámbito deportivo, destacándose la postura de Juan Fernando Quintero, quien se paró en la raya para responder, mientras medios como Revista Semana, La FM y Yahoo registraron el alcance de los comentarios racistas y las críticas recibidas.
La cobertura actual no detalla cuáles serán las medidas concretas de los organismos disciplinarios ni el impacto definitivo que tendrán estas declaraciones en el futuro inmediato de los deportistas involucrados.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 16 h.
Cobertura (5)
- El comentario de Kevin Castaño a Campaz por el triunfo de Central en el Monumental que causó revuelo en River TyC Sports · hace 20 h
- River y una tajante decisión con Castaño que moviliza su futuro: "Va a intimar" soydelmillo.com · hace 20 h
- Fuertes críticas a exárbitro argentino por comentarios racistas contra futbolistas colombianos La FM · hace 20 h
- “La mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro”: exárbitro Pablo Lunati tras criticar a Kevin Castaño Yahoo · hace 20 h
- Mordaz crítica a jugadores colombianos: “no tienen cerebro” y JuanFer Quintero se paró en la raya Revista Semana · hace 20 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Pablo Lunati sobre los jugadores colombianos?
Afirmó que la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro.
¿Quién respondió a las declaraciones?
Juan Fernando Quintero se paró en la raya frente a la situación.
¿Qué medios cubrieron el hecho?
Medios como Revista Semana, La FM, Yahoo, TyC Sports y soydelmillo.com informaron sobre el tema.
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