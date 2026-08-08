Mordaz crítica a jugadores colombianos: “no tienen cerebro” y JuanFer Quintero se paró en la raya

La controversia estalló en las últimas horas tras las declaraciones del exárbitro argentino Pablo Lunati, quien lanzó duras críticas contra futbolistas colombianos tras comentar una interacción entre Kevin Castaño y Campaz por el triunfo de Central en el Monumental. Las afirmaciones de Lunati provocaron reacciones inmediatas en el ámbito deportivo, destacándose la postura de Juan Fernando Quintero, quien se paró en la raya para responder, mientras medios como Revista Semana, La FM y Yahoo registraron el alcance de los comentarios racistas y las críticas recibidas.

La cobertura actual no detalla cuáles serán las medidas concretas de los organismos disciplinarios ni el impacto definitivo que tendrán estas declaraciones en el futuro inmediato de los deportistas involucrados.