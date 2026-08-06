Deportivo Cali desistió de una nueva contratación a último minuto; esto fue lo que dijo el club
El Deportivo Cali confirmó a último minuto que desistió de la contratación de un delantero con el que ya tenía un principio de acuerdo.
El resumen
El Deportivo Cali anunció de manera oficial que su fichaje previsto se cayó a último minuto, a pesar de que la institución ya había alcanzado un acuerdo con el delantero. La decisión institucional de frenar la incorporación a última hora deja al equipo sin una de sus principales apuestas ofensivas planificadas para el periodo actual.
Tras la cancelación de esta llegada, la directiva del Deportivo Cali se encuentra en la búsqueda activa de otro jugador que pueda ocupar la misma posición en la plantilla. Las coberturas actuales no especifican nuevos nombres propios ni plazos concretos para cerrar la contratación del reemplazo en el frente de ataque.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 18 h.
Cobertura (7)
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- Deportivo Cali desistió de una nueva contratación a último minuto; esto fue lo que dijo el club elpais.com.co · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué sucedió con la contratación del Deportivo Cali?
El club desistió de fichar a un delantero a último minuto a pesar de que ya existía un principio de acuerdo.
¿Qué busca ahora el Deportivo Cali tras caerse el fichaje?
La institución busca a otro jugador que pueda ocupar la posición del delantero cuyo fichaje no se concretó.
¿Qué medios informaron sobre esta novedad del mercado?
Medios como Win Sports, Publimetro, Deportes RCN, El País y El Deportivo cubrieron la caída de la contratación.
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