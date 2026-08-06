Deportivo Cali desistió de una nueva contratación a último minuto; esto fue lo que dijo el club

El Deportivo Cali anunció de manera oficial que su fichaje previsto se cayó a último minuto, a pesar de que la institución ya había alcanzado un acuerdo con el delantero. La decisión institucional de frenar la incorporación a última hora deja al equipo sin una de sus principales apuestas ofensivas planificadas para el periodo actual.

Tras la cancelación de esta llegada, la directiva del Deportivo Cali se encuentra en la búsqueda activa de otro jugador que pueda ocupar la misma posición en la plantilla. Las coberturas actuales no especifican nuevos nombres propios ni plazos concretos para cerrar la contratación del reemplazo en el frente de ataque.