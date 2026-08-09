Muere Don Nelson, 2.º entrenador más ganador de NBA, a los 86 años

El fallecimiento de Don Nelson a los 86 años ha sido confirmado por diversos medios, marcando la partida de una de las figuras más influyentes del baloncesto profesional. Nelson dejó una huella imborrable tanto en su etapa como jugador como en su destacada trayectoria desde el banquillo.

Durante su carrera como entrenador, acumuló un balance de 1.335 victorias y 1.063 derrotas, una marca histórica superada únicamente por Gregg Popovich. Su excelencia en la dirección técnica fue reconocida con tres galardones al mejor entrenador del año en la NBA y su posterior inducción al Salón de la Fama en 2012, además de sumar cinco campeonatos de la liga.

La cobertura actual, procedente de medios como El Mundo, France 24, Fox News y ESPN Deportes, detalla sus múltiples logros deportivos, aunque los reportes disponibles hasta el momento no especifican detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.