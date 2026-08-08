Brandon Clarke, de Grizzlies, murió por efectos de drogas, según forense

La noticia trascendió de inmediato en distintos medios internacionales y especializados. La autopsia reveló que el exjugador de los Grizzlies y de la NBA falleció a causa de una sobredosis accidental de heroína y cocaína, según señalaron los reportes oficiales difundidos por medios como Fox News, RFI, Infobae y ESPN Deportes.

La cobertura actual no detalla información adicional sobre las circunstancias específicas que rodearon el hecho, por lo que las futuras actualizaciones dependerán de los comunicados oficiales de las autoridades correspondientes.