Brandon Clarke, de Grizzlies, murió por efectos de drogas, según forense
El fallecimiento de Brandon Clarke sacude al deporte tras revelarse los resultados forenses.
El resumen
La noticia trascendió de inmediato en distintos medios internacionales y especializados. La autopsia reveló que el exjugador de los Grizzlies y de la NBA falleció a causa de una sobredosis accidental de heroína y cocaína, según señalaron los reportes oficiales difundidos por medios como Fox News, RFI, Infobae y ESPN Deportes.
La cobertura actual no detalla información adicional sobre las circunstancias específicas que rodearon el hecho, por lo que las futuras actualizaciones dependerán de los comunicados oficiales de las autoridades correspondientes.
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Cobertura (7)
- A los 29 años, la causa de muerte del jugador activo de la NBA se reveló tres meses después de su fallecimiento repentino: finalmente fue debido a una "droga". starnewskorea.com · hace 19 h
- Forense atribuye muerte de Clarke, jugador de la NBA, a heroína y cocaína France 24 · hace 19 h
- Se conoció la causa de muerte de una de las promesas de la NBA: qué reveló el informe forense cadena3.com · hace 19 h
- Brandon Clarke, exjugador de los « NBA », falleció por una sobredosis accidental de heroína y cocaína, según las autoridades noticias.foxnews.com · hace 19 h
- Forense atribuye muerte de Clarke, jugador de la NBA, a heroína y cocaína RFI · hace 19 h
- Revelan de qué murió Brandon Clarke, jugador de la NBA: la autopsia confirma sobredosis de heroína y cocaína Infobae · hace 19 h
- Brandon Clarke, de Grizzlies, murió por efectos de drogas, según forense ESPN Deportes · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Brandon Clarke?
Era un jugador de la NBA y de los Grizzlies.
¿Qué causó su muerte según el forense?
Una sobredosis accidental de heroína y cocaína.
¿Qué medios informaron sobre el caso?
Medios como Cadena 3, Fox News, RFI, Infobae y ESPN Deportes cubrieron la noticia.
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