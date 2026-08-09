Seattle Sounders vs Querétaro EN VIVO. Juego de Leagues Cup 2026 HOY ONLINE

Los Gallos Blancos se despidieron del torneo tras caer derrotados por goleada, sumándose a la lista de equipos eliminados de la Liga MX. La cobertura detalla las transmisiones en vivo y el seguimiento minuto a minuto del partido.

La cobertura actual se centra en la eliminación del conjunto mexicano y el marcador adverso ante el equipo estadounidense. No obstante, las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre el desarrollo táctico del encuentro ni sobre las consecuencias futuras para la plantilla de los Gallos Blancos tras su salida del torneo.