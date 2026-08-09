Seattle Sounders vs Querétaro EN VIVO. Juego de Leagues Cup 2026 HOY ONLINE
El Querétaro quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 tras sufrir una derrota por goleada frente al Seattle Sounders.
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El resumen
Los Gallos Blancos se despidieron del torneo tras caer derrotados por goleada, sumándose a la lista de equipos eliminados de la Liga MX. La cobertura detalla las transmisiones en vivo y el seguimiento minuto a minuto del partido.
La cobertura actual se centra en la eliminación del conjunto mexicano y el marcador adverso ante el equipo estadounidense. No obstante, las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre el desarrollo táctico del encuentro ni sobre las consecuencias futuras para la plantilla de los Gallos Blancos tras su salida del torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 53 min.
Respuestas rápidas
¿Qué equipo eliminó al Querétaro?
El Seattle Sounders eliminó al Querétaro en la Leagues Cup 2026.
¿A qué liga pertenece el Querétaro?
El Querétaro pertenece a la Liga MX.
¿En qué fecha se reportó la eliminación?
La eliminación se reportó el 9 de agosto de 2026.
Velocidad
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