América anuncia nueva baja para el Apertura 2026

En medio del desarrollo de la Leagues Cup y con la mira puesta en el torneo Apertura 2026, el Club América anunció la salida de uno de sus futbolistas extranjeros. La noticia se dio a conocer de manera oficial, confirmando los movimientos en la plantilla del equipo mexicano.

Posteriormente, los reportes detallaron que el jugador involucrado es Rodrigo Dourado. La salida se concretó mediante un préstamo, lo que permite al mediocampista mantenerse dentro de la Liga MX para continuar su carrera profesional.

Actualmente, la cobertura de medios especializados como AS México, MARCA, Mediotiempo, Récord y TUDN confirma que el destino inmediato de Dourado será el equipo de Bravos de Juárez, donde continuará su participación en el futbol mexicano.