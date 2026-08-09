América anuncia nueva baja para el Apertura 2026
El Club América confirma una nueva baja en pleno torneo y Leagues Cup rumbo al Apertura 2026.
Cobertura (6)
- Centrocampista brasileño Dourado pasa en préstamo del América a Bravos Ciudad Juárez en México Yahoo · hace 12 h
- América confirma que Rodrigo Dourado se va a préstamo AS México · hace 12 h
- Rodrigo Dourado le dice adiós al América y se queda en la Liga MX con Bravos de Juárez MARCA · hace 12 h
- América anuncia la salida de uno de sus futbolistas; ya tiene nuevo equipo en la Liga MX Mediotiempo · hace 12 h
- América despide a jugador extranjero en plena Leagues Cup Récord · hace 12 h
- América anuncia nueva baja para el Apertura 2026 TUDN · hace 12 h
El resumen
En medio del desarrollo de la Leagues Cup y con la mira puesta en el torneo Apertura 2026, el Club América anunció la salida de uno de sus futbolistas extranjeros. La noticia se dio a conocer de manera oficial, confirmando los movimientos en la plantilla del equipo mexicano.
Posteriormente, los reportes detallaron que el jugador involucrado es Rodrigo Dourado. La salida se concretó mediante un préstamo, lo que permite al mediocampista mantenerse dentro de la Liga MX para continuar su carrera profesional.
Actualmente, la cobertura de medios especializados como AS México, MARCA, Mediotiempo, Récord y TUDN confirma que el destino inmediato de Dourado será el equipo de Bravos de Juárez, donde continuará su participación en el futbol mexicano.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo confirmó la baja para el Apertura 2026?
El Club América anunció la salida de su futbolista.
¿A qué equipo se va Rodrigo Dourado?
Se queda en la Liga MX para jugar con Bravos de Juárez en calidad de préstamo.
¿En qué contexto se da este anuncio?
La salida se confirmó en plena disputa de la Leagues Cup y de cara al torneo Apertura 2026.
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