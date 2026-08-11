Condenan al expresidente sirio Bashar al-Assad a muerte en ausencia

Un tribunal de Siria ha dictado sentencia de muerte en ausencia contra el ex presidente sirio Bashar al-Assad, según informan diversos medios internacionales. La condena judicial se produce por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad imputados al exmandatario.

La decisión de la corte se centra en los cargos graves que se le atribuyen durante su mandato, aunque la cobertura actual no detalla los pormenores del proceso judicial ni los testimonios específicos presentados ante el tribunal. Los reportes disponibles no especifican la fecha exacta en la que se habrían cometido los delitos concretos señalados en la sentencia ni el paradero actual del exmandatario, aspectos que la cobertura informativa tampoco aclara.