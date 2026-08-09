Siria llegó a un acuerdo con Rusia sobre el futuro de dos bases clave en el Mediterráneo

Posteriormente, las coberturas detallaron que el pacto aborda el futuro de las bases en el Mediterráneo sirio, señalando de forma específica que Rusia mantiene la presencia en dichas instalaciones según algunos medios, mientras que AP News indicó que Rusia devuelve a Siria el control de dos de estas bases como parte del nuevo entendimiento. Actualmente, la situación refleja los términos de este nuevo pacto bilateral entre Siria y Rusia sobre la infraestructura militar en la región mediterránea, a la espera de futuras informaciones oficiales que detallen los aspectos operativos no especificados por la cobertura actual.