Siria llegó a un acuerdo con Rusia sobre el futuro de dos bases clave en el Mediterráneo
5 medios informan sobre el acuerdo entre Siria y Rusia respecto a dos bases clave en el Mediterráneo.
El resumen
Posteriormente, las coberturas detallaron que el pacto aborda el futuro de las bases en el Mediterráneo sirio, señalando de forma específica que Rusia mantiene la presencia en dichas instalaciones según algunos medios, mientras que AP News indicó que Rusia devuelve a Siria el control de dos de estas bases como parte del nuevo entendimiento. Actualmente, la situación refleja los términos de este nuevo pacto bilateral entre Siria y Rusia sobre la infraestructura militar en la región mediterránea, a la espera de futuras informaciones oficiales que detallen los aspectos operativos no especificados por la cobertura actual.
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Cobertura (8)
- Rusia y Siria alcanzan un nuevo acuerdo sobre el futuro de dos bases estratégicas. Vietnam.vn · hace 8 h
- Rusia devuelve a Siria el control de 2 bases en el Mediterráneo como parte de un nuevo acuerdo San Antonio Express-News · hace 8 h
- Siria anuncia un acuerdo sobre el destino de las bases rusas ubicadas en la costa mediterránea France 24 · hace 8 h
- Siria anuncia un acuerdo con Rusia sobre el futuro de sus bases del Mediterráneo La Vanguardia · hace 8 h
- Damasco y Moscú alcanzaron un acuerdo que redefine la presencia militar rusa en Siria tras la caída de Al Assad Infobae · hace 8 h
- Damasco acuerda con Moscú mantener la presencia rusa en dos bases en el Mediterráneo sirio EL PAÍS · hace 8 h
- Rusia devuelve a Siria el control de 2 bases en el Mediterráneo como parte de un nuevo acuerdo AP News · hace 8 h
- Siria llegó a un acuerdo con Rusia sobre el futuro de dos bases clave en el Mediterráneo CNN en Español · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Qué países firmaron el acuerdo?
Siria y Rusia.
¿Sobre qué trata el acuerdo?
Sobre el futuro y la presencia en dos bases clave en el Mediterráneo sirio tras la caída de Al Assad.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
La Vanguardia, Infobae, EL PAÍS, AP News y CNN en Español.
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