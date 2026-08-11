¿Por qué han ocurrido tantos terremotos en 2026? Adriana Ocampo, exgerente de programas científicos de la Nasa, lo explica
Los expertos aclaran que la aparente oleada de terremotos en 2026 no significa una actividad global mayor.
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El resumen
En 2026 se ha registrado una oleada de sismos que ha despertado la inquietud pública. La exgerente de programas científicos de la NASA, Adriana Ocampo, puntualiza que el número percibido de terremotos no refleja un incremento real en la actividad tectónica global, sino una mayor capacidad de detección y una mayor concentración mediática de los eventos sísmicos. El Tiempo dedicó un reportaje a la explicación de Ocampo, mientras que La Nación reprodujo sus comentarios sobre la variabilidad natural de la corteza terrestre.
Paralelamente, El Zonda citó a un geólogo que descartó la existencia de una mayor actividad sísmica a nivel planetario, señalando que los sismos recientes se distribuyen en áreas habituales y no indican una tendencia ascendente. Los analistas advierten que, aunque la evidencia actual no confirma un aumento global, el seguimiento continuo es esencial. La comunidad científica seguirá recopilando datos para determinar si los patrones observados son temporales o presagian cambios estructurales.
La percepción pública podrá variar según la cobertura futura y la aparición de nuevos eventos.
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Cobertura (5)
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Respuestas rápidas
¿Quién es Adriana Ocampo?
Según El Tiempo, Adriana Ocampo es exgerente de programas científicos de la NASA que explicó la situación de los terremotos en 2026.
¿Qué opina el geólogo sobre la actividad sísmica global?
El Zonda informó que el geólogo descartó una mayor actividad global de la Tierra, indicando que los sismos recientes no representan un aumento general.
¿Se están registrando más terremotos en 2026?
La Nación y otros medios señalan que la percepción de más sismos no se traduce en una evidencia clara de mayor actividad tectónica.
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