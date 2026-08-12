El fichaje de Alexis Sánchez por un club de la Concacaf marca un nuevo rumbo para el máximo goleador histórico de Chile, quien se olvida de Europa según la cobertura de Diez.HN. El movimiento sitúa al atacante en la Major League Soccer para liderar al CF Montreal, un acontecimiento destacado inicialmente por medios especializados como Sports Illustrated y MLS Español.

Posteriores reportes de ESPN Deportes incorporaron declaraciones de Bravo sobre el inminente arribo a la liga estadounidense, señalando que ve poco probable un retiro en Chile. Asimismo, Dale Albo reportó las reacciones en torno al fichaje, vinculándolo con reflexiones de Arturo Vidal sobre el verdadero amor en el fútbol.

La situación actual muestra al jugador ya aterrizado en Montréal para unirse a su nuevo equipo en la MLS, mientras la cobertura no detalla los términos específicos del contrato ni la duración del mismo.