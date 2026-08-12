Alexis Sánchez se olvida de Europa y firma por club de Concacaf: Mi experiencia
El delantero chileno Alexis Sánchez deja atrás el fútbol europeo para fichar por el CF Montreal de la MLS.
Cobertura (7)
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- El verdadero amor no espera: La lección de Arturo Vidal tras el fichaje de Alexis en la MLS Dale Albo · hace 8 h
- Alexis Sánchez aterriza en Montréal: MLS recibe al máximo goleador histórico de Chile MLS Español · hace 8 h
- Alexis Sánchez llega a la MLS para liderar al CF Montreal Sports Illustrated · hace 8 h
- Bravo sobre el inminente arribo de Alexis a la MLS: "No creo que se retire en Chile" ESPN Deportes · hace 8 h
- Alexis Sánchez se olvida de Europa y firma por club de Concacaf: Mi experiencia Diez.HN · hace 8 h
El resumen
El fichaje de Alexis Sánchez por un club de la Concacaf marca un nuevo rumbo para el máximo goleador histórico de Chile, quien se olvida de Europa según la cobertura de Diez.HN. El movimiento sitúa al atacante en la Major League Soccer para liderar al CF Montreal, un acontecimiento destacado inicialmente por medios especializados como Sports Illustrated y MLS Español.
Posteriores reportes de ESPN Deportes incorporaron declaraciones de Bravo sobre el inminente arribo a la liga estadounidense, señalando que ve poco probable un retiro en Chile. Asimismo, Dale Albo reportó las reacciones en torno al fichaje, vinculándolo con reflexiones de Arturo Vidal sobre el verdadero amor en el fútbol.
La situación actual muestra al jugador ya aterrizado en Montréal para unirse a su nuevo equipo en la MLS, mientras la cobertura no detalla los términos específicos del contrato ni la duración del mismo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿A qué equipo firma Alexis Sánchez?
Firma por el CF Montreal de la MLS.
¿Qué se destaca sobre su trayectoria internacional?
La cobertura señala que es el máximo goleador histórico de Chile y que deja atrás el fútbol europeo.
¿Qué opina Bravo sobre su futuro?
Bravo declaró que no cree que Sánchez se retire en Chile.
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