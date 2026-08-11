Un país centroamericano servirá de conexión en la nueva red de cables submarinos que enlazará América, EUA y Europa

La iniciativa contempla tres sistemas de cables submarinos y la ampliación de uno ya existente. El proyecto, denominado Americas Connect, incluye los cables Alisios, Canoa y OlaLuz, además de la expansión de Firmina.

La red conectará a Chile con Estados Unidos y Europa, incorporando a un país centroamericano como punto de conexión. La cobertura detalla que la red abarca múltiples regiones de las Américas, aunque los reportes no especifican todavía los plazos exactos para la culminación de las instalaciones ni la fecha de entrada en operación de los cables submarinos.