Josh Kushner, Bob Iger comprarán Lakers por $12.5 mil millones, fuentes

Según Diario AS, los Los Angeles Lakers fueron vendidos por 12.500 millones de dólares, con la compra atribuida a Josh Kushner y al ex CEO de Disney Bob Iger. La información provino de fuentes cercanas al acuerdo y se publicó a primera hora del día. CNN en Español añadió que la transacción incluye a Josh Kushner, hermano de Jared, y a Bob Iger, destacando la relevancia del empresario en el proceso.

ESPN Deportes repitió el monto de 12.5 mil millones y confirmó que la cifra proviene de fuentes internas, reforzando la credibilidad de la información. MARCA subrayó que el acuerdo supera los 12.000 millones y lo calificó como un bombazo en la NBA, enfatizando el impacto económico del movimiento. ABC7 Los Angeles informó una cifra de 12 billones de dólares, lo que difiere de los 12.5 mil millones citados por los demás medios.

La diferencia en la denominación de la cantidad no ha sido aclarada por los involucrados, y ninguna declaración oficial de Kushner o Iger ha confirmado el precio exacto.