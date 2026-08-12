Josh Kushner, Bob Iger comprarán Lakers por $12.5 mil millones, fuentes
Los Lakers cambian de dueños: Josh Kushner y Bob Iger adquieren la franquicia por 12.5 mil millones, aunque un medio reporta 12 billones.
Cobertura (10)
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El resumen
Según Diario AS, los Los Angeles Lakers fueron vendidos por 12.500 millones de dólares, con la compra atribuida a Josh Kushner y al ex CEO de Disney Bob Iger. La información provino de fuentes cercanas al acuerdo y se publicó a primera hora del día. CNN en Español añadió que la transacción incluye a Josh Kushner, hermano de Jared, y a Bob Iger, destacando la relevancia del empresario en el proceso.
ESPN Deportes repitió el monto de 12.5 mil millones y confirmó que la cifra proviene de fuentes internas, reforzando la credibilidad de la información. MARCA subrayó que el acuerdo supera los 12.000 millones y lo calificó como un bombazo en la NBA, enfatizando el impacto económico del movimiento. ABC7 Los Angeles informó una cifra de 12 billones de dólares, lo que difiere de los 12.5 mil millones citados por los demás medios.
La diferencia en la denominación de la cantidad no ha sido aclarada por los involucrados, y ninguna declaración oficial de Kushner o Iger ha confirmado el precio exacto.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes compran los Los Angeles Lakers?
Josh Kushner y el ex CEO de Disney Bob Iger, según los reportes de Diario AS, CNN en Español, ESPN Deportes y MARCA.
¿Cuál es el precio de la venta según la mayoría de los medios?
Los medios citados indican un precio de 12.5 mil millones de dólares.
¿Existe alguna discrepancia en el monto anunciado?
Sí. ABC7 Los Angeles reportó la cifra como 12 billones de dólares, distinta de los 12.5 mil millones indicados por los demás outlets.
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